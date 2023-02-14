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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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