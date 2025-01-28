CHP Lideri Özel ile Muharrem İnce iki kez görüştü: İnce CHP’ye dönecek mi?

Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İncenin CHP’ye dönüşü muhalefet kulislerinin en sıcak maddesi.

İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

Edinilen bilgiye göre İnce geçtiğimiz sonbaharda CHP Genel Merkezi'nde iki defa Özel ile bir araya geldi. Görüşmelerde İnce, partiye dönme niyetini beyan etti ve buluşmaların da olumsuz geçmediği ifade edildi.

Muharrem İnce'nin CHP’ye dönmesi ile ilgili de CHP’li kurmaylar, bu konuda temaslara devam ettiklerini ve önümüzdeki hafta bir gelişme yaşanabileceğini belirtti.

MUSTAFA SARIGÜL ÖRNEĞİ

Katılım kararı alınması halinde İnce'nin, partisini feshederek Mustafa Sarıgül örneğinde olduğu gibi kadrolarıyla birlikte CHP'ye katılabileceği ifade edildi.