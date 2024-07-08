CHP lideri Özgür Özel, parti genel merkezinde Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve kız kardeşi Selma Ateş'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul sonrası Saniye Ateş, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Anne Ateş, Özgür Özel'in ilk günden itibaren yanlarında durduğunu ve bu sebeple kendisine teşekkür ettiğini belirterek, "Bu yaştan sonra adalet istiyorum, adalet aramaya geldim. Benim evde oturmam gerekirken ben çocuğumun katillerini aramak zorunda kaldım. Rica ettim, yalvardım; çok sağ olsun. Dedim ki, 'Oğul benim kimsem yok, oğlumun katillerinin karşısında durun.' Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bunu adi bir davaya çeviriyorlar. Benim torunlarım kapıya çıkamıyor. Hala benim yavrularımı tehdit ediyorlar. Ne diyeyim? İşte bu yaştan sonra da bana bu düştü" ifadelerini kullandı.

REKLAM "BU BİR SİYASİ DAVADIR" Davanın görüldüğü sırada fenalaştığının hatırlatılması üzerine Ateş, "Ne söyleyeyim? Allah'a kaldı. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Sanki orada suçlu olan biz gibiydik. Bunu herkes gördü, sizler de gördünüz. Böyle mi olmalıydı? Bu, siyasi bir davadır. Bu kesinlikle adi bir suç değildir. Bu torbacılar mı bunu yaptı? Hayır, onlar yapmadı. Arkasında onları kollayanlar, bunlara bu rahatlığı verdi ki verdiklerinden dolayı da benim evladımı tehdit edecek cüreti buldular kendilerinde. Bir an önce kapatıp kimse ses etmesin, konuşmasın istiyorlar. Ölene kadar düşeceğim peşine. Belki davanın sonuçlanmasını görmem ama uğraşırım bu yolda. Herkes, hepiniz, bütün basın gördü orada; böyle bir mahkeme olmaz, böyle bir siyasi dava olmaz" diye konuştu.