CHP Lideri Özgül Özel'e yapılan saldırıda kritik 5 nokta dikkat çekiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden çıkışta yapılan saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılması gereken ama aynı zamanda önemli bir güvenlik açığı, çok ciddi bir güvenlik sorunudur.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden çıkışta yapılan saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılması gereken ama aynı zamanda önemli bir güvenlik açığı, çok ciddi bir güvenlik sorunudur. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki anma töreni çıkışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, zarar verme amaçlı; bütün yüzünü kapsayacak şekilde tokat yumruk karışımı vurulan darbe birçok kötü sonuca yol açabilirdi.

REKLAM

Çok şükür bunlar olmadı. Konuştuğum uzmanlar, Özel’e yapılan saldırı için, “Burnu kırılabilir, elmacık kemiği zarar görülebilir, oluşabilecek kırıklardan dolayı göz ve beyin hasarına yol açılabilirdi” diyor. Durum bu kadar vahim yani…

Olayın arkasında bir azmettirici var mı? Bunu güvenlik güçleri açığa çıkaracaktır. Bu saldırı; zaman, mekân, aktör ve içinden geçilen koşullar itibariyle sıradan bir olay değildir ve mutlaka aydınlatılması gerekir. Bu amaçla, titiz bir soruşturma başlatıldı. Selçuk Tengioğlu ilk ifadesinde, “Sırrı Süreyya Önder’e sempati duyduğum için cenaze törenine gittim. Özgür Özel’in çıktığını gördüm. Aslında saldırı niyetim yoktu ancak onu görünce saldırdım. 2-3 aydır işsizdim. Beyoğlu’nda apart bir otelde kalıyorum. Aylık 4 bin lira kira ödüyorum” dedi.

Evlatlarını katleden ve müebbet hapis cezası çekerken şartlı salıverilen Tengioğlu’nun profili, ceza ve infaz sistemi de şüphesiz ayrı bir tartışma konusu ancak Tengioğlu’nun otel parasını nasıl bulduğu, kıyafetlerini nasıl aldığı, cenaze törenine nasıl geldiği, soğukkanlı şekilde güvenlik önlemlerini nasıl aşabildiği, Özgür Özel’e panik yapmadan nasıl o kadar yaklaşabildiği ve bütün yüzünü kapsayacak şekilde vurduğu darbe inceleniyor. Tengioğlu’nun banka hesaplarına da bakılması olayın arkasında bir azmettirici/tetikçi ilişkisi olup olmadığını ortaya koyacak. Tengioğlu’nun Beyoğlu’nda kaldığı pansiyonun sahibi gözaltına alınırken, pansiyon da mühürlendi. REKLAM “İnşallah aydınlatılır” diyerek olayın güvenlik boyutunu irdelemek istiyorum. Konuştuğum duayen isimler, önemli kişi koruma görevlerinin üstatlarının tümü, “Çok ciddi zafiyet var. Maalesef sayın Özel’e profesyonel bir koruma hizmeti verilmemiş. Bu kadar provokasyona açık bir programa katılırken ve bu kadar tartışmaların yoğun olduğu bir dönemde zayıf ve acemice bir koruma hizmeti verilmiş” diyor. Soruşturma sürerken, yaptığım görüşmelerden edindiğim ilk izlenim şu tespitleri haklı çıkarıyor:

1- Bu saldırıyı siyasi veya başkaca bir amaç uğruna planlayanlar veya azmettirenlerin hedefleri çok yönlü olabilir. En basit şekilde; siyasi kişiyi toplum önünde küçük düşürmek, kendisini veya kendisi gibi isimleri korkutmak, toplumda kaos yaratmak sayılabilir. 2- İkinci önemli konu saldırı anı ve saldırının biçimi; saldırgan topluma lanse edildiği gibi yalnız, kimsesiz, çaresiz, umutsuz, hüküm giymiş bir suçlu olmayabilir. Yaptığı eylem, gerçekleştirilmesi ve hazırlığı yönünden oldukça profesyonel gibi görünüyor. 3- Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla koruma ekibinin böyle bir ortamda dikkatsiz ve hazırlıksız olduğu göze çarpıyor. Tanımadıkları veya niyetini anlamadıkları birinin Genel Başkana bu denli sokulmasına ve saldırıda bulunmasına fırsat verilmemesi gerekirdi. Özel’in her ne kadar fazla koruma istemediği bilinse de bu durum gözden geçirilebilirdi. 4- Korumanın görevi sadece fiziki koruma değil, aynı zamanda öncesi ve sonrası ile gerçekleşmesi muhtemel saldırı ve her türlü eylemi; yer, zaman, konum ve gündemin hassasiyeti gereği sezip öngörüde bulunup buna göre kriz senaryosu belirleyip bunun üzerine çalışmaktır.