CHP lideri Özgür Özel Bayburt'ta konuşuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Bayburt'ta halkla buluştu. Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Özel'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar...
CHP lideri Özgür Özel'in, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında 10'uncu durağı Bayburt oldu. Vatandaşlara seslenen Özel özetle şunları söyledi:
"Canım Bayburt, güzel Bayburt, insanı yiğit Bayburt hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayburt'un yüreğinde vatan, bayrak, millet ve Atatürk sevgisi olan insanına selam olsun. Bayburt'un eli öpülesi analarına, babalarına, dedelerine selam olsun. Bayburt, Rus işgaline yüz yıl önce Kop Savunması'nda direnen, ateşten yanan ama teslim olmayanların şehridir.
Gezi bir tek Bayburt'ta olmadı dediler. Bayburt'a gitme dediler. Ben gideceğim diyorum, Bayburt AK Parti'nin kalesidir dediler. Bayburt'a gideceğim ve Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Siyasi partilerin kale siyaseti bitmiştir. Bayburt ne AK Parti'nin ne de başkasının kalesidir. Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bayburt bu iktidara çok dostluk yaptı çök destek verdi ama iktidar bunun karşılığını vermedi.
Biz Bayburt'un sesini duyurmaya ve ilk seçimlerden sonra yapılmayanı yapmaya geliyoruz inşallah. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. Yıldönümü. Kahraman jandarma, şehit ver deyince şehit veren jandarma. Uzmanının kadro sorunu var, özlük hakları sorunu var. Buradan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden onlara bir selam çakıyorum, hepsinin sorunlarını çözmeye geliyoruz.
Genç bir kardeşim dedi ki, Bayburt'a öyle birini aday gösterin ki belediye başkanı olsun. Bizim bin türlü şikayetimiz var dedi. Nasıl biri olsun diye sordu. Nasıl biri olsun dedim, Ferdi Zeyrek gibi biri olsun dedi. İlk 3 günü büyük bir korku, son 4 günü büyük bir yasla geçen bir haftanın ardından Manisa'dan Bayburt'a geldim. Sizin şahsınızda tüm siyasi partilere, önceki Cumhurbaşkanlarımıza, gözyaşı döken herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bayburt'un şahsında hepinizden Allah razı olsun. İnşallah Bayburt'a, CHP iktidarında bereket getireceğiz inşallah.
14 yıl sonra bir genel başkan geliyor. Bundan sonra size söz olsun bir gözümüz, bir kulağımız, bir ayağımız Bayburt'ta olacak. Osmanlıspor diye bir takımı nerelere getirenler Bayburt'u, Gümüşhane'yi amatöre düşürmüşler. Güçlünün yanında olmak kolay biz Manisaspor'un yanında artık Bayburtspor'u da tutacağız.
Bayburt'un nüfusu 83 bine inmiş durumdu. 180 bin Bayburtlu ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşıyor. Buranın oyunu alanlar, iş hizmet etmeye gelince sırtını dönüyor. Sanayi yüzde 2. Hizmet sektörü yüzde 23, tarım yüzde 75. Tarım yüzde 25 kan kaybetmiş. Yani Bayburt'ta gençlerin karşısında ya tarla ya gurbet var. Bayburt'a yatırım getirmeye, fabrikalar kurmaya gençlerimizi bu şehirde tutmaya söz veriyoruz. Havaalanı 6 yıldır bekliyor.