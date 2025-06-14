CHP lideri Özgür Özel Bayburt'ta konuşuyor

CHP lideri Özgür Özel'in, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında 10'uncu durağı Bayburt oldu. Vatandaşlara seslenen Özel özetle şunları söyledi:

"Canım Bayburt, güzel Bayburt, insanı yiğit Bayburt hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayburt'un yüreğinde vatan, bayrak, millet ve Atatürk sevgisi olan insanına selam olsun. Bayburt'un eli öpülesi analarına, babalarına, dedelerine selam olsun. Bayburt, Rus işgaline yüz yıl önce Kop Savunması'nda direnen, ateşten yanan ama teslim olmayanların şehridir.

Gezi bir tek Bayburt'ta olmadı dediler. Bayburt'a gitme dediler. Ben gideceğim diyorum, Bayburt AK Parti'nin kalesidir dediler. Bayburt'a gideceğim ve Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Siyasi partilerin kale siyaseti bitmiştir. Bayburt ne AK Parti'nin ne de başkasının kalesidir. Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bayburt bu iktidara çok dostluk yaptı çök destek verdi ama iktidar bunun karşılığını vermedi.

Biz Bayburt'un sesini duyurmaya ve ilk seçimlerden sonra yapılmayanı yapmaya geliyoruz inşallah. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. Yıldönümü. Kahraman jandarma, şehit ver deyince şehit veren jandarma. Uzmanının kadro sorunu var, özlük hakları sorunu var. Buradan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden onlara bir selam çakıyorum, hepsinin sorunlarını çözmeye geliyoruz.