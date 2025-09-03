Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP lideri Özgür Özel'den, Özgür Çelik açıklaması | SON DAKİKA HABERİ

        CHP lideri Özgür Özel'den, Özgür Çelik açıklaması

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, "Benim vekilim, adaşım yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 14:18 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'den, Özgür Çelik açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri dün tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

        Mahkeme tarafından görevden uzaklaştırılanların yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap 'Geçici Kurul' olarak atandı. Kararın ardından dün akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla partinin MYK üyeleri saat 17.00'de İstanbul İl Kongresi'ne yönelik açıklanan kararla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

        Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise il başkanlık binasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuri Aslan, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları ve il yönetimleri ile açıklanan kararla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        REKLAM

        ÖZGÜR ÖZEL İL BAŞKANLIĞINA GELDİ

        İl binasının önünde toplanan grubun bekleyişi bugün de devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan binaya geldi. Ardından saat 12.30 sıralarında görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik binanın önüne çıkarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kapıda karşıladı. Özel ve Çelik partililerin alkışları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi.

        "ÖZGÜR ÇELİK GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

        CHP Genel Başkanı Özel beraberindeki partililerle basın açıklaması da yaptı. Özel, "Biz Türkiye'nin en güçlü partisiyiz. Arkamdaki bina baba ocağı. Bir sahibi var tapusu ona kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. CHP İl Başkanı il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim adaşım yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır" diye konuştu.

        Gürsel Tekin: Bina büyük bina hepimize yeter
        Gürsel Tekin: Bina büyük bina hepimize yeter
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Çelik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?