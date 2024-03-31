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        Haberler Gündem CHP lideri Özgür Özel Manisa'da oy kullandı

        CHP lideri Özgür Özel Manisa'da oy kullandı

        Oyunu 23 Nisan ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, "Seçimin huzur, güven içinde geçmesini temenni ediyorum. Karar milletin, hepimiz bu karara saygılı olacağız." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:44
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        Özel: Milletin kararına saygılı olacağız
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı verenlere teşekkür ediyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Dün Bursa'da hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. YSK'yı takip ediyoruz, seçim sorunsuz ilerliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Taşkınlıktan uzak durulmasını ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Seçimin huzur, güven içinde geçmesini temenni ediyorum. Karar milletin, hepimiz bu karara saygılı olacağız." dedi.

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