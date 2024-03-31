CHP lideri Özgür Özel Manisa'da oy kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı verenlere teşekkür ediyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Dün Bursa'da hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. YSK'yı takip ediyoruz, seçim sorunsuz ilerliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Taşkınlıktan uzak durulmasını ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Seçimin huzur, güven içinde geçmesini temenni ediyorum. Karar milletin, hepimiz bu karara saygılı olacağız." dedi.