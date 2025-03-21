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        Haberler Gündem CHP Lideri Özgür Özel Saraçhane'de konuştu: Biz de Çağlayan'da olacağız

        CHP Lideri Özgür Özel Saraçhane'de konuştu: Biz de Çağlayan'da olacağız

        Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yarın Ekrem Başkanımız Vatan Emniyet'ten alınıp Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde ve tarih önünde yargılanmak değil, dünyanın en namuslu en çalışkan en kararlı siyasetçisine soru soranları cevaplarıyla yargılamak üzere Çağlayan'da olduğunda o zaman biz de Çağlayan'da olacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 21.03.2025 - 23:15 Güncelleme: 21.03.2025 - 23:37
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        Özel: Biz de Çağlayan'da olacağız
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Vatan Emniyet’ten Çağlayan Adliyesi’ne götürüleceğini işaret eden Özel, kendilerinin de Çağlayan’a gideceğini ifade etti.

        Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

        "Biz Saraçhane'ye miting için değil 19 Mart darbesine karşı durduğumuz için geldik. Bu bir parti mitingi değildir. Bu CHP'nin mitingi değildir. Burada çok sayıda CHP'li var. Ancak isimlerini gördüğünüz sloganlarını duyduğunuz, birkaç gündür teker teker Ekrem Başkanla dayanışmak için buraya Saraçhane'ye yani İstanbul'da halkın iktidarının simge noktasına koşan gelen tüm siyasi partileri, oluşumları, gençlerimizin dahil olduğu tüm itiraz kurumlarını yürekten selamlıyorum

        "TAKSİM'DE OLMAMIZ GEREKİYORDU"

        3 gündür Saraçhane'deyiz. Nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz. Bundan yıllar önce Erdoğan, Gezi Parkını yıkıp yerine Topçu Kışlası yapacağım deyip oradaki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün, nerede olmamız gerekiyordu. O gün gezi de o gün Taksim’de olmamız gerekiyordu oradaydık. O gün bugün Taksim’i işçilere, gençlere yasaklıyor. And olsun ki Taksim’i geri alacağız.

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        "İMAMOĞLU'NA EMANET EDİLDİ"

        Satacak bir şey kalmayınca güzelim İstanbul'a bir hançer çekip Kanal İstanbul yapmana izin vermeyeceğim, zengini değil yoksulu kollayan, gençleri duyan gören, İstanbul'a hizmet edecek aç gözlü değil yüce gönüllü bir evladı var var diyerek burayı Ekrem İmamoğlu'na emanet etti. Ekrem Başkan emaneti almadan önce 19 oylarını çalmak, mazbatasına çökmek istedi, hep beraber direndik. Oradaydınız, oradaydık hep beraber mazbatayı söke söke aldık. Sonra utanmadan sıkılmadan, Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi ile YSK verilmiş mazbatayı iptal etti. Seçimleri yeniledi. AK Parti, MHP dediler ki biz 23 Haziran'da İmamoğlu'na Osmanlı tokadı atacağız. O gün fark 13 Bindi. Beyler mehter marşı ile İstanbul'a geldi. Onlarca bakanıyla bürokratıyla geldiler. Ekrem İmamoğlu'nun ise uçakları, bürokratları yoktu ama her yaştan genç yol arkadaşları vardı. Ekrem İmamoğlu beş yıl boyunca yılmadan sizinle beraber arkadaşlarıyla beraber çalışarak, İstanbul'a hizmet etti. 5 yıl sonra karşısında yeni bir bakan çıkardılar. İstanbullular o bakana git işine bak sen dedi.

        "EKREM BAŞKAN 4 MAÇTA DA YENDİ"

        Ekrem Başkan Tayyip Bey'i beş maçta da yendi. Güya yenilmez Tayyip Bey, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk golü Beylikdüzü'nde yemişti. Üstüne de Ekrem İmamoğlu ona burada hat trick yaptı. Bu hazımsızlık bugün de seçimlerin üstünden bir yıl geçmesine her fırsatta Recep Tayyip Erdoğan milli irade demesine rağmen geçen yıl ilk kez kaybettiği seçimden sonra bu kez bu binayı oy ile alamayacağını gördüğü için yargı sopası eliyle bileğini kırmaya bu binaya hile ile girmeye çalışmaktadır. Buradayız, direnişteyiz. Burayı Erdoğan'ın kayyumuna vermeyeceğiz.

        "BİZ DE ÇAĞLAYAN'DA OLACAĞIZ"

        Yarın Ekrem Başkanımız Vatan Emniyet'ten alınıp Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde ve tarih önünde yargılanmak değil, dünyanın en namuslu en çalışkan en kararlı siyasetçisine soru soranları cevaplarıyla yargılamak üzere Çağlayan'da olduğunda o zaman biz de Çağlayan'da olacağız. Günü geldiğinde nerede olmamız gerekiyorsa orada, ayrıla ayrıla değil birleşe birleşe omuz omuza direnerek orada olacağız. Yarın gelişmelere göre Saraçhane ise Saraçhane, Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, Taksim ise Taksim!

        POLİSE YANICI MADDE ATAN GRUBA MÜDAHALE

        DHA'nın haberine göre Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkararak polis ekiplerine yanıcı ve patlayıcı madde atan bir gruba, polis müdahalede bulundu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisindeki bir grup taşkınlık çıkardı. Polis ekiplerine yanıcı ve patlayıcı madde atan gruptakilere müdahale edildi.

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        #Özgür Özel
        #Saraçhane
        #haberler
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