CHP Lideri Özgür Özel Saraçhane'de konuştu: Biz de Çağlayan'da olacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Vatan Emniyet’ten Çağlayan Adliyesi’ne götürüleceğini işaret eden Özel, kendilerinin de Çağlayan’a gideceğini ifade etti.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz Saraçhane'ye miting için değil 19 Mart darbesine karşı durduğumuz için geldik. Bu bir parti mitingi değildir. Bu CHP'nin mitingi değildir. Burada çok sayıda CHP'li var. Ancak isimlerini gördüğünüz sloganlarını duyduğunuz, birkaç gündür teker teker Ekrem Başkanla dayanışmak için buraya Saraçhane'ye yani İstanbul'da halkın iktidarının simge noktasına koşan gelen tüm siyasi partileri, oluşumları, gençlerimizin dahil olduğu tüm itiraz kurumlarını yürekten selamlıyorum

"TAKSİM'DE OLMAMIZ GEREKİYORDU"

3 gündür Saraçhane'deyiz. Nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz. Bundan yıllar önce Erdoğan, Gezi Parkını yıkıp yerine Topçu Kışlası yapacağım deyip oradaki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün, nerede olmamız gerekiyordu. O gün gezi de o gün Taksim’de olmamız gerekiyordu oradaydık. O gün bugün Taksim’i işçilere, gençlere yasaklıyor. And olsun ki Taksim’i geri alacağız.

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"İMAMOĞLU'NA EMANET EDİLDİ"

Satacak bir şey kalmayınca güzelim İstanbul'a bir hançer çekip Kanal İstanbul yapmana izin vermeyeceğim, zengini değil yoksulu kollayan, gençleri duyan gören, İstanbul'a hizmet edecek aç gözlü değil yüce gönüllü bir evladı var var diyerek burayı Ekrem İmamoğlu'na emanet etti. Ekrem Başkan emaneti almadan önce 19 oylarını çalmak, mazbatasına çökmek istedi, hep beraber direndik. Oradaydınız, oradaydık hep beraber mazbatayı söke söke aldık. Sonra utanmadan sıkılmadan, Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi ile YSK verilmiş mazbatayı iptal etti. Seçimleri yeniledi. AK Parti, MHP dediler ki biz 23 Haziran'da İmamoğlu'na Osmanlı tokadı atacağız. O gün fark 13 Bindi. Beyler mehter marşı ile İstanbul'a geldi. Onlarca bakanıyla bürokratıyla geldiler. Ekrem İmamoğlu'nun ise uçakları, bürokratları yoktu ama her yaştan genç yol arkadaşları vardı. Ekrem İmamoğlu beş yıl boyunca yılmadan sizinle beraber arkadaşlarıyla beraber çalışarak, İstanbul'a hizmet etti. 5 yıl sonra karşısında yeni bir bakan çıkardılar. İstanbullular o bakana git işine bak sen dedi.