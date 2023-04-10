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CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'ndan 'soğan'lı paylaşım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından 'soğan' notuyla video paylaştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. O kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira" ifadelerini kullandı

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'ndan 'soğan'lı paylaşım
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DHA

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Soğan' notuyla yaptığı paylaşımında, gıda fiyatlarına dikkat çekerek, "Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar" dedi.

DHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından 'soğan' notuyla bir video paylaştı. İktidar tarafından yapay gündem yaratılmaya çalışıldığını, vatandaşın asıl gündeminin ise gıda fiyatları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan- dolan propagandasına başladılar. Gerçekleri örtbas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeler gibi türlü türlü tuhaf, yapay gündemlerle sizi, sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Kendi vatandaşlarına emin olun saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

'O KALIRSA, BU ELİMDEKİ KURU SOĞAN OLACAK 100 LİRA'

Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artışa tepki göstererek, kendi iktidarlarında alım gücünün artacağını belirterek, "Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana. Bu arada, ne söyleyeyim; her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye- dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar ister inançsız, ister Türk ister Kürt, ister Sünni ister Alevi olsun insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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