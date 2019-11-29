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CHP'nin eski ilçe gençlik kolları başkanı ölü bulundu

Antalya'da, CHP'nin eski Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Doğan, ormanlık alanda ölü olarak bulundu

antalya haberleri
İHA

Olay, saat 20.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, takı tamiratı yapan CHP'nin eski Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Doğan (30),aracıyla Korkuteli yolu Düzlerçamı mevkisinde bulunan ormanlık alana geldi.

İddiaya göre, Eren Doğan arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceği yönünde mesajlar attı. Arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede aracının yanında hareketsiz yatan Eren Doğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İHA'nın haberine göre; Doğan'ın cansız bedeni ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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