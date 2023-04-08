Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'nin RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu! Karar Resmi Gazete'de
ABONE OL

CHP'nin RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu

CHP'nin yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu. Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi. Kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı

Son dakika: CHP'nin RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu! Karar Resmi Gazete'de
AA

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nda boş bulunan RTÜK ve KVKK'ye, 6 Nisan'da birer üye seçimi yapıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, CHP grubuna düşen bir üyelik için TBMM Genel Kurulu'nun 6 Nisan'daki 86'ncı birleşiminde yapılan oylamada Tuncay Keser'in, RTÜK üyesi olması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nun aynı birleşiminde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, KVKK'de boş bulunan bir üyelik için yapılan seçimin sonucunda da Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 8 Nisan 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi
GÜNDEM TOKİ İstanbul kuraları canlı yayında çekiliyor!
Ankara'da kazaya müdahale ediyordu! 33 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak şehit oldu! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kazaya müdahale ediyordu! Şehit oldu!
Hatay ve Kahramanmaraş'ta korkutan depremler! 8 Nisan 2023 Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Hatay ve Kahramanmaraş'ta korkutan depremler!
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak! MGM hava durumu raporu ile 8 Nisan Cumartesi hava nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede ...
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
GÜNDEM Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı
GÜNDEM Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga
Bolu'da otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü
GÜNDEM Bolu'da otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü
Tekirdağ'da dere yatağında cansız beden bulundu
GÜNDEM Dere yatağında cansız beden bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.