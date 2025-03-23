CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP ön seçiminde kaç kişi oy kullandı?
CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirilen ön seçimde oy verme işlemi tamamlandı. Parti üyelerinin yanı sıra, üye olmayan seçmenlerin de 'Dayanışma Sandığı' aracılığıyla oy kullanabildiği seçimde, kaç kişinin oy verdiği merak konusu oldu. Peki, CHP ön seçim sonuçları 2025 açıklandı mı? CHP ön seçiminde toplam kaç kişi oy kullandı? İşte sürece dair son gelişmeler…
CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde sandıklar kapandı, oy sayım süreci başladı. Seçimde CHP üyelerinin yanı sıra, destek vermek isteyen vatandaşlar da ‘Dayanışma Sandığı’nda oy kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Peki, CHP ön seçiminde toplam kaç kişi oy kullandı? İşte oy sayımıyla ilgili son bilgiler…
CHP ÖN SEÇİMDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulunuyor. Özel, bugün yapılan ön seçimde "İmamoğlu'na verilen oy 14 milyon 850 binin üzerindedir." dedi. Özel, dayanışma sandıklarında kullanılan oyun ise 13 milyon 211 bin olduğunu aktardı.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
CHP'nin gün boyunca süren Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde saat 19.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından parti görevlileri oy sayımına başladı.
İMAMOĞLU'NDAN CEZAEVİNDE PAYLAŞIM
Ön seçimde 15 milyon kişinin oy kullandığını kaydeden Ekrem İmamoğlu'nun ise sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı."