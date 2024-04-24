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        Haberler Gündem Güncel CHP, sağlık alanındaki bazı düzenlemelerin iptali için AYM'ye başvurdu

        CHP, sağlık alanındaki bazı düzenlemelerin iptali için AYM'ye başvurdu

        CHP, 1 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:18
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        CHP, sağlık alanındaki bazı düzenlemelerin iptali için AYM'ye başvurdu
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        CHP, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın; Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililerle bulundukları başvurunun ardından Yüksek Mahkeme önünde açıklama yaptı.

        İptalini istedikleri düzenlemenin 1 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Günaydın, yasanın içeriğinde sağlık çalışanları ve yurttaşlar açısından son derece sakıncalı hükümlerin bulunduğunu savundu.

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        Başvuru öncesi ilgili meslek kuruluşlarından da görüş aldıklarını belirten Günaydın, iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedikleri maddeleri, CHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını bildirdi.

        "İlaç başta olmak üzere, çeşitli tıbbi ürün imal edecek kişilerde aranacak şartların bilimsel bir ölçüt aranmaksızın Sağlık Bakanlığınca, yani idarece belirlenmesinin" iptalini istediklerini aktaran Günaydın, şöyle devam etti:

        "İlaçların ruhsatlandırılıp piyasaya sürülmeden önce denetlenmesini sağlayan hükümler, büyük ilaç şirketlerinin talepleri doğrultusunda ve halk sağlığını tehlikeye atacak biçimde yürürlükten kaldırıldı. Biz bunu da mahkemeye taşıdık.

        Aynı zamanda ilaç üretimi ve piyasaya arz yapacak kişilerin ruhsatname alabilmek için Sağlık Bakanlığına sunduğu dilekçeler üzerinde yapılacak inceleme süresinin teşebbüsler arasında rekabeti ihlal edecek kadar belirsiz olması, insan üzerinde bilimsel deney yapılmasına ilişkin usul ve esasların idarece keyfi biçimde ve bilimsel ölçütler dışlanarak yapılması, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde istihdam edilen öğretim elemanlarının, diş hekimlerinin, hekimlerin, sağlık meslek mensuplarının alacağı ek ve destek ödemelerinin, haklarında tesis edilecek disiplin işlemlerinin, imzalayacakları sözleşmelerin, geçici görevlendirmelerin usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığı tarafından kanunilik ilkesi, angarya yasağı ve üniversitelerin özerkliği hilafına takdir edilmesi gibi hususları Anayasa Mahkemesine taşımış bulunuyoruz."

        Gökhan Günaydın, TBMM'de halk ve kamu yararına düzenlemeleri desteklediklerini, aksi durumlarda ise AYM'ye gelmeye devam edeceklerini dile getirdi.

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        #sağlık
        #Anayasa Mahkemesi
        #CHP
        #kanun iptali
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