CHP, sağlık alanındaki bazı düzenlemelerin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın; Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililerle bulundukları başvurunun ardından Yüksek Mahkeme önünde açıklama yaptı.

İptalini istedikleri düzenlemenin 1 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Günaydın, yasanın içeriğinde sağlık çalışanları ve yurttaşlar açısından son derece sakıncalı hükümlerin bulunduğunu savundu.

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Başvuru öncesi ilgili meslek kuruluşlarından da görüş aldıklarını belirten Günaydın, iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedikleri maddeleri, CHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını bildirdi.

"İlaç başta olmak üzere, çeşitli tıbbi ürün imal edecek kişilerde aranacak şartların bilimsel bir ölçüt aranmaksızın Sağlık Bakanlığınca, yani idarece belirlenmesinin" iptalini istediklerini aktaran Günaydın, şöyle devam etti:

"İlaçların ruhsatlandırılıp piyasaya sürülmeden önce denetlenmesini sağlayan hükümler, büyük ilaç şirketlerinin talepleri doğrultusunda ve halk sağlığını tehlikeye atacak biçimde yürürlükten kaldırıldı. Biz bunu da mahkemeye taşıdık.