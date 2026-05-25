CHP sitesinde Özgür Özel’e ait içerikler siteden kaldırılırken Kılıçdaroğlu’nun özgeçmişi yayımlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi internet sitesi olan chp.org.tr’de dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Site üzerinde yapılan güncellemelerde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in geçmişine ilişkin bölümün kaldırıldığı görüldü.

Bunun yerine, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Genel Başkan” sıfatıyla özgeçmişinin siteye eklendiği dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ BÖLÜMÜ DE KALDIRILDI

Öte yandan, sitede yer alan “Cumhurbaşkanının Aday Ofisi” bölümünün de kaldırıldığı görüldü.

Ayrıca, Özgür Özel’in mutlak butlan kararının çıktığı 20 Mayıs tarihine kadar olan haber ve açıklamalarının sitede yer almaya devam ettiği, ancak bu tarihten sonraki içeriklerin kaldırıldığı görüldü.