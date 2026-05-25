        Haberler Gündem Politika CHP sitesinde Özgür Özel'e ait içerikler siteden kaldırılırken Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişi yayımlandı | Son dakika haberleri

        CHP sitesinde Özgür Özel’e ait içerikler siteden kaldırılırken Kılıçdaroğlu’nun özgeçmişi yayımlandı

        CHP'nin resmi internet sitesinde yapılan değişiklikler dikkat çekti. Özgür Özel'e ait bazı içerikler kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan özgeçmişi yeniden siteye eklendi. Cumhurbaşkanı Aday Ofisi bölümü de erişimden çıkarıldı

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 23:07 Güncelleme:
        CHP sitesinde dikkat çeken değişiklik

        Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi internet sitesi olan chp.org.tr’de dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Site üzerinde yapılan güncellemelerde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in geçmişine ilişkin bölümün kaldırıldığı görüldü.

        Bunun yerine, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Genel Başkan” sıfatıyla özgeçmişinin siteye eklendiği dikkat çekti.

        CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ BÖLÜMÜ DE KALDIRILDI

        Öte yandan, sitede yer alan “Cumhurbaşkanının Aday Ofisi” bölümünün de kaldırıldığı görüldü.

        Ayrıca, Özgür Özel’in mutlak butlan kararının çıktığı 20 Mayıs tarihine kadar olan haber ve açıklamalarının sitede yer almaya devam ettiği, ancak bu tarihten sonraki içeriklerin kaldırıldığı görüldü.

        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
