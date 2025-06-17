CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin grup toplantısında iç ve dış siyasete ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"FERDİ ZEYREK'E SÖZ VERİYORUM"

"Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen örgütümüz, belediye başkanlarımız, bizimle birlikte olan herkese, bizi izleyenlere, bizi dinleyenlere CHP adına saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Kardeşim Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Feci bir kaza, dualarla beklediğimiz üç gün ve Manisa tarihine geçen bir cenaze töreninin ardından Bayburt mitingimiz gerçekleşti. Şimdi karşınızdayım. Ferdi Zeyrek'in gözlerinin içine bakarak söz veriyorum temiz siyaset, dürüst siyaset başarılı olacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız sana söz veriyorum.

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"DEMİREL'İ RAHMETLE ANIYORUZ"

Bugün, merhum Süleyman Demirel'in ölümünün 10. yıldönümü. 6 kere gelip 7 kere giden Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan Süleyman Demirel'in vefat yıldönümü. CHP'ye karşı çok ser muhalefet yapan ama darbeye hiçbir zaman yeltenmemiş, darbelerin mağduru olsa da darbelerin zalimi olmamayı başarmış Süleyman Demirel'i bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi bir inadı sürdürüyor. Defalarca zeytinliklere saldırdığı yasa tekliflerini, gece yarısı önergelerini geri püskürttük. Ancak anladık ki çevreciler, biz yorulsak da onlar yorulmamış. Eğer madde geçerse zeytincilik alanları madencilik sahalarına açılacak. Ordu ve Giresun'da nasıl vahşi bir madencilik yapılıyorsa zeytin bezin değeri ayrı, Anadolu toprakları için en kıymet verilen adeta kutsal bilinen, insanların gözü gibi baktıkları son derece önemli bir ağaç. Şimdi yine zeytinliklerde maden aramak istiyorlar. Grubumuz burada yine yüksek bir direnç gösterecek ve doğayı sevenleri, zeytini sevenleri omuz omuza mücadele etmeye davet ediyorum. "ASGARİ ÜCRET, GENEL ÜCRETİN YÜZDE 55'İ OLDU" 19 Mart darbe krizinin içerisindeyiz. Ülkemizde krizler yıllarla anılır, kendisine tanınmış yetkilerin nasıl milletin felaket olduğunu özellikle ekonomide yaşadığımız çöküşü hep birlikte görüyoruz. Asgari ücret büyük bir sorun ve Türkiye'de temel ücret olmuş durumda. Almanya'da asgari ücret genel ücret içinde yüzde 9 ve ilk yıl alınıyor. Türkiye'de ise genel ücret içinde asgari ücret yüzde 55 hatta 60'a yaklaşıyor. Refah payı vermiyorlar, büyümeden pay vermiyorlar. Sadece enflasyon payı veriyorlardı. Normalde enflasyon yüzde 80, TÜİK onu yüzde 39 olarak hesaplıyor.

"ASGARİ ÜCRET 18 BİN TL'YE DÜŞMÜŞ DURUMDA" Bir de gerçek enflasyon değil hedeflenen enflasyona göre pay verileceğini açıkladılar. En az 35 bin TL olması gereken asgari ücreti 22 bin TL olarak verdiler. AK Parti son seçime giderken, enflasyon çift haneliyse yılda 4 kez asgari ücreti güncellemek lazım diyordu. Alkışı aldı, ilk turu alamadı ikinci tura kadar asgari ücreti konuştu sonra seçimi kazandı. TÜİK'e göre asgari ücret 18 bin TL'ye düşmüş durumda. Emekli maaşı 14 bin 500 TL ile geçiniyorlar. Ona da mutlaka seyyanen bir zam yapılması gerekiyor. Sendikaları gezdik, tüm yapıları gezerek fikirlerini alıyoruz. Doğru bir paket üzerinde çalışıyorlar. Asgari ücreti destekleme modeliyle karşılarına çıkacağız. "ASGARİ ÜCRET 7 ÇEYREK ALTIN ALIYORDU" Asgari ücret 2002'de, AK Parti geldiğinde 7 tane çeyrek altın alıyordu. Şu anda 3 çeyrek altına düştü. Kayıp eldekinden fazla. Emekli maaşı daha da kötü. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda ancak 2 tane çeyrek altın alabiliyor. Yani eline geçen para dörtte bire düşmüş durumda. Elma geçen yıl 25 lira, şimdi 100 lira. Muzun kilosu 50 liradan 120 liraya çıkmış. Bir elma 26, bir armut 31 lira, 8 tek kiraz 80 lira, 3 tek can erik 21 lira, bir muz 25 lira. Hani ben ekonomistim ben bilirim ben diyor ya, bu memleketi bu hale sen getirdin Erdoğan sen.

"1 LİTRE MAZOTTA VERGİ 20 TL'Yİ GEÇTİ" Benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. Bu ikisine zam geldi mi iğneden ipliğe her şeye zam gelecek demek hem nakliye hem enerji gideri nedeniyle. 1 litre mazot 52 lira oldu. 1 litre mazottan alınan vergi 20 lirayı geçmiş durumda. 2018'de bu tek adam rejimine oy vermeyin dedik. O da dedi ki verin yetkiyi görün etkiyi. Tek adam rejimi başladığında 50 TL ile bir bidon mazotla doluyordu şimdi 1 litrelik pet şişeyi ancak dolduruyor. Emeklinin bu ıstıraptan kurtulması için kapanmadan Meclis'te emekliye seyyanen zammı gündeme getireceğiz. Asgari ücrete zam yapılması için bir büyük mücadeleyi sahada ve Meclis'te vermeye devam edeceğiz. Bu zammı ya alacağız ya da vermeyenleri yollayacağız. Kamudaki emekçiler ortalama 42 bin TL alıyor ve maaşları 35-36 bin TL'ye düşmüş durumda. 600 bin kamu emekçisi yaşayabilecek bir ücret bekliyor. Kamu emekçilerine komik bir oran önerisinde bulundular. Sendikalar itiraz ediyorlar, yazın sıcak geçeceğini söylüyorlar. "ONURLU MÜCADELENİZİN DESTEKÇİSİYİZ" Bütün emekçilere seslenmek isteriz, evladının ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelenlere, açıkça dayanışma ruhuyla sesleniyoruz. Mesele insanca ve kardeşçe yaşama meselesidir. Bunun AK Parti, DEM'li, İYİ Partili, CHP'li olmasının bir önemi yok. Artık emek için birlikte mücadele etme zamanıdır. Zenginlere her imkan tanınırken bütün işçileri, memurları meydanlara çıkmaya, yapılan mitinglere destek vermeye davet ediyorum. Siz mücadeleye dahil oldukça çok daha güçlü olacağız. Buradan tüm sendikalara sesleniyorum. Siz alın terini savunmak zorundasınız. Cesaretiniz yükseliyor ve biz de onurlu mücadelenizin destekçisiyiz.

Erdoğan, 2026 yılı refah yılı olacak dedi. Erdoğan 2022'de, herkes hesabını enflasyon yüzde 20'lerde olarak yapsın dedi. Enflasyon o yıl yüzde 68 olarak gerçekleşti. Faizi kesinlikle indireceğiz dedi, faizler yeniden yükseldi. Süslü laflarla insanların zihnini doldurmaya çalışıyor. Emekli yılında emekliler perişan oldu, aile yılında boşanma oranları arttı. 2026 çok güzel olabilir bunun yolu da 2026'nın seçim yılı olmasıdır. Gelecek yüzyılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin iki yüzyılıncı olacaktır. "MİTİNG BÜYÜK BİR UMUTLA KARŞILANDI" Çevremiz maalesef ateş çemberi. Gazze'de 50 bini aşkın kişi öldürüldü. Netanyahu ile ilgili küçük harflerle konuşup onu kudurtana laf söylemiyorlar. Trump, Erdoğan'ın gözünün içine baka baka soykırıma susuyor, Gazze'de oteller yapıp çökmeyi planlamış bizimkiler de sus pus oturuyor. Pazar günü Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın davetiyle Saadet Partisi'nin mitinginde sesimizi yükselttik. O miting büyük bir umutla karşılandı. Biz Filistin meselesini partimizin temel ilkeleri arasında görüyoruz. Siz Erdoğan Filistin meselesinde neredesiniz? Suriye'de kafasına göre bir planlama ve görevlendirme ile Trump'a ağzınızı açamamanızın nedeni nedir?

"İÇ BARIŞI BÖYLE SAĞLAYAMAZSINIZ" Türkiye elbette güçlü olmalıdır, iç cepheyi tahkim etmekten bahsedenlere söylüyorum. İç barışımızı tehdit eden her şey ülkenin güvenliği için sorundur. Her gün şehitler gelmesinin bu ülkeye elbette bir faydası yok. Sayın Bahçeli bize karşı bambaşka bir tutumda. İç cepheyi güçlendirmek için demokrasiye dönmek, hukuka dönmek gerekmeyecek mi? Erdoğan siyasi rakiplerine darbe yaparak Türkiye'yi zayıflatıyor. 60 milyar dolar, yan zararlarla birlikte 110 milyar dolarlık bir zarar söz konusu. Bundan sonrası için iç cepheyi hep birlikte tahkim edelim. Şu andaki anketlerde AK Parti'nden yüzde 7 önde olan CHP'nin belediye başkanlarını tehdit ederek, hapse atarak iç barışı sağlayamazsınız. "19 MART'IN ÜZERİNDEN 90 GÜN GEÇTİ" 19 Mart darbesinin üzerinden 90 gün geçti. Dünya kadar iftiraya rağmen bir tek suçlama ispatlanamadı. Böyle bir zulüm varken CHP kendi doğrularını terk etmeden, bu zulme asla sessiz kalmayacağız. Mücadelemizi sokak sokak miting miting sürdüreceğiz. "ZAFER PARTİSİ'NE HAYIRLI OLSUN" Mansur başkan hepimiz adına oradaydı. Aylardır haksız yere Silivri'de tutuklu olan Ümit Özdağ tahliye oldu, Zafer Partisi'ne hayırlı olsun. Bir siyasi partinin liderini, belediye başkanlarını suçu ispatlanmadan asla içeri atamazsınız. Tayyip Erdoğan yıllarca yargılandı ancak tutuklu yargılanmadı. Özdağ'ın kararı önemli bir kazanımdır. Tüm siyasi tutsaklar için tutuksuz yargılanma istiyoruz. TRT'den de canlı yayınlanmasını istiyoruz.