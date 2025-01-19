CHP Sözcüsü: Yıldırma ve itibarsızlaştırma süreci

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, partinin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığında kapalı olarak toplandı.

Yaklaşık 6 saattir süren toplantı sırasında, basın mensuplarına açıklama yapan Yücel, tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın ifadesi alınmadan 72, adliyede sevk edildikten sonra da 12 saat gözaltında tutulup, hakkında tutuklamayı gerektirecek somut delil olmamasına rağmen tutuklandığını savundu.

"YORMA, YILDIRMA VE İTİBARSIZLAŞTIRMA SÜRECİ"

Yaşananların bir yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma süreci olduğunu değerlendiren Yücel, şunları söyledi:

"Bu yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma süreci belediye başkanımız tutuklandıktan sonra da devam ediyor. Belediye Başkanımız 4 gün uykusuz bırakıldığı ve ardından ifadesinin alındığı, sorgusunun yapıldığı gözaltı sürecinden ve tutuklamadan sonra ilk olarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Orada diyorlar ki 'Başka cezaevine sevk edileceksin.' Bundan dolayı uyumuyor. Ardından Paşakapısı Cezaevi'ne sevk ediliyor. Orada da genel başkanımız Sayın Özgür Özel kendisini ziyaret ediyor, bir açıklama yapıyor. Genel başkanımız cezaevinden ayrıldıktan hemen sonra belediye başkanımıza 'Yanlışlık oldu burada bulunmamalısın, Silivri Cezaevi'ne gönderileceksin.' diyorlar ve ardından aynı gece gece yarısı belediye başkanımız Silivri Cezaevi'ne gönderiliyor."

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Yücel, ceza yargılamasında tutuksuz yargılamanın esas, tutuklu yargılamanın ise istisna olduğunu ifade ederek, "Elbette Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın tutuklanmasını hukukla açıklamak, hukukun içerisinde bir yere koymak mümkün değildir. Bu süreç hukuki değil, siyasi bir süreç. Bu yöntemler ancak siyasi arenada mücadele etme cesareti olmayanların başvuracağı yöntemlerdir. Tüm bu hukuksuzluklar karşısında en etkili mücadeleyi kararlı bir şekilde vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

"YASAL SÜRESİ İÇİNDE TUTUKLAMA KARARINA GEREKLİ İTİRAZLAR YAPILACAK"

Gözaltı ve tutuklama kararının çıktığı andan bu yana milletvekilleri ve parti yönetimiyle birlikte İstanbul'da olduklarını belirten Yücel, dün önce MYK'nın toplandığını, ardından milletvekili grubuyla kapalı grup toplantısı yaptıklarını ve süreci değerlendirdiklerini dile getirdi.