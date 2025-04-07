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        Haberler Gündem CHP’li Gaziantep Şehitkamil Belediye başkanı Umut Yılmaz partisinden istifa etti

        CHP’li Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisinden istifa etti

        Gaziantep Şehitkamil Belediye başkanı Umut Yılmaz partisinden istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07.04.2025 - 20:56 Güncelleme: 07.04.2025 - 21:13
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        Umut Yılmaz partisinden istifa etti
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        Umut Yılmaz hakkında yakın zamanda açılan bazı mali soruşturma olduğu bu soruşturmaları görüşmek üzere genel merkeze çağrıldığı ancak bu çağrılara kulak asmadığı ve gelmediği öğrenildi.

        Bu süre zarfında AK Parti ile de temas kurduğu iddia edilen Umut Yılmaz CHP’den istifa etti.

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