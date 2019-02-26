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Chris Evans Golden Retriever'a benzetildi! Sosyal medya çalkalandı

Giriş: 26.02.2019 - 16:55 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Golden Retriever cinsi köpeklerin cana yakın, enerjik ve son derece sempatik olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz! Peki Kaptan Amerika'nın yıldızı Chris Evans, Golden Retriever'lar kadar sevimli mi sizce? Bu sorunun yanıtı Twitter ve Instagram'da giderek popülerleşen 'Chris Evans as Golden Retrievers' hesabında gizli...

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    Golden Retriever cinsi köpeklerin, özellikle de yavruların cana yakın, enerjik ve son derece sempatik olduğu su götürmez bir gerçek. 

     

  • 2Chris Evans Golden Retriever'a benzetildi! Sosyal medya çalkalandı
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    Peki Kaptan Amerika'nın yıldızı Chris Evans, Golden Retriever'lar kadar sevimli mi sizce?

     

  • 3Chris Evans Golden Retriever'a benzetildi! Sosyal medya çalkalandı
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    Sosyal medyada anonim kalmayı tercih eden bir kullanıcı Chris Evans ile Golden Retriever'lar arasında benzerlik olduğunu fark etti ve 'Chris Evans as Golden Retrievers' adında Twitter hesabı açtı. 

     

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    İlk zamanlar 15 paylaşımı olmasına rağmen Chris Evans da dahil 23 bin takipçiye ulaşan hesap, Instagram'dan da paylaşımlar yapmaya başladı.

     

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    Şimdilerde 50 binin üzerinde takipçiye sahip olan 'Chris Evans as Golden Retrievers' hesabında ünlü oyuncu ve yavru köpeklerin benzer halleri eşleştirilip bir araya getiriliyor. 

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