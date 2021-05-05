"FARKLI BİR HAYAT YAŞIYORLAR"

Ünlü çiftin bir başka takipçisi de, "Bir soru soracağım, Avustralya'da pandemi yok mu? İltica edeceğim de..." diye yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Avustralya'nın uzun süre Covid-19 ile mücadele ettiğini hatırlatıp, ünlü çiftin farklı bir hayat yaşadığını yazdı.

İspanyol olan Pataky'nin ülkesinden yazan birçok takipçi de Avustralya'da pandemi olup olmadığını ya da varsa bitip bitmediğini merak ettiklerini yazdı.