Chris Hemsworth'ten evlenme teklifi itirafı: Romantik değil, sıradan bir anlaşma gibiydi

Chris Hemsworth ile Elsa Pataky çifti, Hollywood'un ideal çiftleri arasında gösterilse de romantik bir evlenme teklifi hikâyeleri olmadığı ortaya çıktı. 42 yaşındaki Hemsworth, yeni röportajında, 49 yaşındaki Pataky'ye evlenme teklif etmesinin romantik bir sorudan ziyade, daha çok sıradan bir anlaşma gibi olduğunu açıkladı.

"Evlenme teklif etmeden önce bile evlenmekten bahsetmiştik ve o da 'Evet, neden olmasın, neden olmasın?' demişti" diye konuşan Hemsworth; "Bu da hazırlık sürecinin havasını biraz bozuyor" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu gülerek; "Sanki 'Neden olmasın? Şu an daha iyi bir şeyim yok, nasıl gideceğini göreceğiz' tarzında bir enerji hissettim" dedi.

Elsa Pataky ile üç çocuğu olan Chris Hemsworth, eşinin hâlâ o sade evlilik teklifini unutmasına izin vermediğini ima ederek, "Sanırım hâlâ bunu düşünüyor" diye ekledi.

ÇİKOLATA KUTUSUNDA YÜZÜK

Ünlü oyuncu, Elsa Pataky'nin teklif edeceğini önceden bildiği halde ona nasıl evlenme teklifi ettiğini anlatırken utanç duyduğunu dile getirdi ve yüzüğü bir çikolata kutusunun içine sakladığını açıkladı. Hemsworth; "Elimdeydi, cebimdeydi ve düşündüm ki, bununla havalı bir şey yapmalıyım. Yaratıcılığımın zirvesi bu oldu, onu bir çikolata kutusuna koydum" diye açıkladı.