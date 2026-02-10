Chris Hemsworth'ten evlenme teklifi itirafı: Romantik değil, sıradan bir anlaşma gibiydi
2010'dan bu yana evli olan Chris Hemsworth ve Elsa Pataky çiftinin romantik bir evlenme teklifi hikâyesi yok. Yüzüğü çikolata kutusuna koyduğunu söyleyen Hemsworth; "Bizimki daha çok sıradan bir anlaşma gibiydi" itirafında bulundu
Chris Hemsworth ile Elsa Pataky çifti, Hollywood'un ideal çiftleri arasında gösterilse de romantik bir evlenme teklifi hikâyeleri olmadığı ortaya çıktı. 42 yaşındaki Hemsworth, yeni röportajında, 49 yaşındaki Pataky'ye evlenme teklif etmesinin romantik bir sorudan ziyade, daha çok sıradan bir anlaşma gibi olduğunu açıkladı.
"Evlenme teklif etmeden önce bile evlenmekten bahsetmiştik ve o da 'Evet, neden olmasın, neden olmasın?' demişti" diye konuşan Hemsworth; "Bu da hazırlık sürecinin havasını biraz bozuyor" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu gülerek; "Sanki 'Neden olmasın? Şu an daha iyi bir şeyim yok, nasıl gideceğini göreceğiz' tarzında bir enerji hissettim" dedi.
Elsa Pataky ile üç çocuğu olan Chris Hemsworth, eşinin hâlâ o sade evlilik teklifini unutmasına izin vermediğini ima ederek, "Sanırım hâlâ bunu düşünüyor" diye ekledi.
ÇİKOLATA KUTUSUNDA YÜZÜK
Ünlü oyuncu, Elsa Pataky'nin teklif edeceğini önceden bildiği halde ona nasıl evlenme teklifi ettiğini anlatırken utanç duyduğunu dile getirdi ve yüzüğü bir çikolata kutusunun içine sakladığını açıkladı. Hemsworth; "Elimdeydi, cebimdeydi ve düşündüm ki, bununla havalı bir şey yapmalıyım. Yaratıcılığımın zirvesi bu oldu, onu bir çikolata kutusuna koydum" diye açıkladı.
Chris Hemsworth ile Elsa Pataky çifti, yetenek ajansı aracılığıyla tanıştıktan sonra 2010'un başlarında ilişki yaşamaya başladı. Çift aynı yılın aralık ayında evlendi.
2015'in ABD'den taşınan ikili, Avustralya'nın Byron Bay bölgesinde 50 milyon dolara satın aldıkları villada çocuklarıyla birlikte yaşıyor. Çiftin 13 yaşında India Rose adında kızı ve 11 yaşında Sasha ve Tristan adlarında ikiz oğulları bulunuyor.