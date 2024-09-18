Chris Pine, yeni sevgilisiyle tatilde
'Star Trek' filmindeki 'James T. Kirk' rolüyle tanınan Chris Pine, sevgilisiyle İtalya'nın gözde tatil beldesi Portofino'da görüntülendi
ABD'li aktör Chris Pine, yeni sevgilisiyle İtalya'da objektiflere yansıdı.
'Star Trek' filminde canlandırdığı 'James T. Kirk' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Chris Pine, kimliği belirsiz sevgilisiyle Portofino'da görüntülendi.
2022'de kız arkadaşı Annabelle Wallis'ten ayrılan 44 yaşındaki oyuncu, yeni aşkıyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Sevgilisi, denizden çıktıktan sonra Chris Pine'a güneş kremi sürdü.