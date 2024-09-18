Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Chris Pine, yeni sevgilisiyle tatilde - Magazin haberleri

        Chris Pine, yeni sevgilisiyle tatilde

        'Star Trek' filmindeki 'James T. Kirk' rolüyle tanınan Chris Pine, sevgilisiyle İtalya'nın gözde tatil beldesi Portofino'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 09:42 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'li aktör Chris Pine, yeni sevgilisiyle İtalya'da objektiflere yansıdı.

        2

        'Star Trek' filminde canlandırdığı 'James T. Kirk' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Chris Pine, kimliği belirsiz sevgilisiyle Portofino'da görüntülendi.

        3

        2022'de kız arkadaşı Annabelle Wallis'ten ayrılan 44 yaşındaki oyuncu, yeni aşkıyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        Sevgilisi, denizden çıktıktan sonra Chris Pine'a güneş kremi sürdü.

        4

        Genç kadın ardından da ünlü oyuncuya öpücük kondurdu.

        #Chris Pine
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı