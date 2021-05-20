'Uyandığımda benimle sevişmeye çalışıyordu' 0:00 / 0:00

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Çok sayıda kadını taciz etmekle suçlanan Amerikalı oyuncu Danny Masterson'ın duruşmasında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Yıllar önce görev aldığı "That 70's Show" adlı programı ile adını duyuran Masterson, cinsel taciz ile suçlandığı davanın, ikinci duruşması geçtiğimiz gün Los Angeles'ta yapıldı.

Dinlenen tanıklar arasında 45 yaşındaki oyuncunun eski sevgilisi Christina B. yer aldı. Eski bir model olan B., Danny Masterson ile ilişkilerinin olduğu dönemde Masterson tarafından defalarca tacize ve şiddet uğradığını anlattı.

Ünlü oyuncu ile altı yıl aşk yaşadığını söyleyen Christina B., "Bir sabah uyuyordum, uyandın ve onun benimle sevişmeye çalıştığını fark ettim. Ona karşı koymaya çalıştığımda da Masterson bana tükürdü" dedi. B., ayrıca Danny Masterson'ın o sırada kendisini aşağılayan sözler sarf ettiğini de belirtti.

"BENİ BIRAKACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Eski bir model olan Christina B., o anlarda Masterson'ın tacizinden kurtulmak için, hiç hoşlanmadığı bir şeyi yapmaya yani kuvvetli bir şekilde saçını çekmeye karar verdiğini anlattı. B., "Bu onun hiç sevmediği bir şeydi ve bunu yaparsam beni bırakacağını düşündüm" diye konuştu. Christina B., daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Saçını çekince beni bıraktı. Sonra başımda durup bana tükürdü ve hakaret etti.

Christina B. bu olaydan bir ay sonra da Masterson ile aralarında benzer şeyler yaşandığını iddia etti.

"BİR DAHA TACİZ KELİMESİNİ KULLANMA"

Christina B., oyuncunun Scientology tarikatına üye olduğunu da söyledi. B., "Scientology yetkilileri, dışarıdaki insanlara hiçbir şey anlatmamamı söyledi" dedi.

Christina B, daha sonra duruşmada Scientology tarikatının görevlilerinden Miranda ve Chris Scoggins ile başına gelenler hakkında konuştuğunu anlattı. B., olup bitenleri şöyle anlattı: Miranda'ya 'Beni taciz etti' dedim. O da bana 'İlişkide bulunduğun birini taciz etmezsin. Bir daha taciz kelimesini kullanma' dedi.

"KORKTUM"

Christina B., daha önce 2016 yılında polise gidip şikayetçi olduğunu belirtti. Bölge savcı yardımcısının "Neden polise gitmek için bu kadar uzun süre bekledin?" sorusuna ise bunun için üç nedeni olduğu yanıtını verdi. İlkinin 'utanç' olduğunu belirten Christina B, ikinci nedenin Danny Masterson'a yardım etmek olduğunu anlattı. Üçüncü nedeni de "Scientology kilisesinin beni mahvedeceğini düşündüm. Ailemle ve Scientology tarikatı üyesi olmayan arkadaşlarımla bütün bağlantılarımı kesmiştim. Benim için başka seçenek yoktu" diye ifade etti.

"ONUNLA BİR PARTİDE TANIŞMIŞTIM"

Şu anda 34 yaşında olan B., Danny Masterson ile tanıştığında henüz 18 yaşında olduğunu anlattı. Onunla bir partide tanıştığını belirten Christina B, "O harikaydı, büyüleyiciydi, onu sevdim" diye konuştu. Christina B., Masterson'ın kısa bir süre için de kendisine gerçekten harika davrandığını söyledi.

O DA BENZER SUÇLAMALARDA BULUNDU

Jenny B. adında şu anda 46 yaşında olan bir başka kadın da Danny Masterson'a yönelik benzer suçlamalarda bulundu. Danny Masterson, 2000'li yılların başından bu yana çok sayıda kadın tarafından tacizle suçlanmıştı.

BIJOU PHILLIPS İLE 2011'DE EVLENMİŞTİ

Masterson ile ilgili ilk suçlamalar 2016 yılında ortaya atılmıştı. O dönemde Masterson'ın 2000'lerin başında beş farklı kadını taciz ettiği ileri sürülmüştü. Masterson tüm bu suçlamaları reddetmişti. Yasal olarak herhangi bir ceza almasa da bu iddiaların ardından rol aldığı 'The Ranch' adlı yapımdan çıkarılmış, çalıştığı menajerlik firması onunla ilişkisini kesmişti. Öte yandan Masterson, 2011 yılından bu yana oyuncu Bijou Phillips ile evli.