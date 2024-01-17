Christine Baumgartner, eski eşi Kevin Costner'ın arkadaşına âşık oldu iddiası

'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, özel hayatında çalkantılı bir döneme girmişti. Kevin Costner, Christine Baumgartner ile 18 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almıştı.

Kevin Costner'ın menajeri yaptığı açıklamada; "Bay Costner’ın kontrolünün dışındaki koşulların ortaya çıkması nedeniyle evliliğini sonlandırmaması büyük bir üzüntü. Bu zor zamanda kendisinin, Christine’in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" demişti.

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"EŞİMİN BENİ ALDATMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM"

Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın boşanma davası sürerken bu maddi konular dışında o dönemde çok ön plana çıkmayan başka bir iddia daha vardı. İkili, 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelmişti. Buna göre Baumgartner, eşini hem Costner'ın arkadaşı hem de komşuları olan finansçı Josh Cononr ile aldatıyordu.

Dava sürerken ikili, bir değil iki kez birlikte tatile çıkmıştı. Hatta bir tanık onları samimi bir şekilde gördüğünü bile ileri sürmüştü.