Christopher Nolan, 81'inci Altın Küre Ödül Töreni'nde Heath Ledger'ı unutmadı

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"DAHA ÖNCE BU SAHNEYE LEDGER İÇİN ÇIKMIŞTIM"

Bu kez 'En İyi Yönetmen' ödülünü alan Christopher Nolan, "Teşekkür ederim. Sevgili dostumuz Heath Ledger adına bunlardan birini kabul etmek için bu sahneye çıkmıştım ve bu benim için karmaşık ve zorlayıcıydı. Konuşmanın ortasında başımı kaldırdım ve Robert Downey Jr beni yakaladı ve bana sevgi ve destek dolu bir bakış attı. Şu anda bana verdiği bakışın aynısı..." dedi. Robert Downey Jr, Nolan'ın su cümlelerine gülümsedi.