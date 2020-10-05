Cibuti'de insan kaçakçıları teknedeki düzensiz göçmenleri denize attı: 8 ölü

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IOM, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cibuti kıyılarında kaçakçıların düzensiz göçmenleri tekneden attığını belirtti.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerden 8'inin öldüğü ve 12'sinin halen kayıp olduğu aktarıldı.

Ölenlerin Etiyopyalı veya Somalili olduğu tahmin ediliyor.

IOM verilerine göre, son 3 haftada çoğunluğunu ülkelerine geri dönmeye çalışan Etiyopyalı ve Somalililerin oluşturduğu en az 2 bin göçmen Yemen'den Cibuti'ye geldi.

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası düzensiz göçmenleri sınır dışı etmesi nedeniyle göçmenler kaçak yollarla ülkelerine geri dönmeye başlamıştı.