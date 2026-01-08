Çiçekçi kızın yapay zekâ olduğu ortaya çıktı

Sosyal medyada, İstanbul Anadolu Yakası’nda çiçek sattığı iddia edilen genç bir kız, güzelliğiyle kısa sürede gündem olmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı görüntüye, "Poz ver dedim, kırmadı. Herkes bilir; caddenin en güzel çiçekçisi…" notunu düşerek büyük ilgi çekmişti.

Ancak söz konusu paylaşımı yapan kullanıcı, daha sonra yaptığı yeni bir açıklamayla bu hikâyenin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Paylaşımdaki çiçekçi kızın gerçek bir kişi olmadığını belirten kullanıcı, görüntünün yapay zekâyla oluşturulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hepinizi kandırdım. Öncelikle özür dileyerek başlamak istiyorum. Dün paylaştığım çiçekçi kız bir AI’dı. Kaşı, gözü, dudağı, saçı… Hatta yüzündeki 'kusur' hissine kadar her detayı tek tek bilinçli olarak ben tasarladım. Çünkü amaç güzel yapmak değil, gerçek hissettirmekti."