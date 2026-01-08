Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Çiçekçi kızın yapay zekâ olduğu ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Çiçekçi kızın yapay zekâ olduğu ortaya çıktı

        İstanbul Anadolu Yakası'nda çiçek satan genç bir kız olarak paylaşılan ve güzelliğiyle sosyal medyada gündem olan görüntülerin, gerçekte yapay zekâyla oluşturulduğu ortaya çıktı; paylaşımı yapan kullanıcı, herkesi kandırdığını itiraf ederek özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 21:19 Güncelleme: 08.01.2026 - 21:19
        Yapay zekâ olduğu ortaya çıktı
        Sosyal medyada, İstanbul Anadolu Yakası’nda çiçek sattığı iddia edilen genç bir kız, güzelliğiyle kısa sürede gündem olmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı görüntüye, "Poz ver dedim, kırmadı. Herkes bilir; caddenin en güzel çiçekçisi…" notunu düşerek büyük ilgi çekmişti.

        Ancak söz konusu paylaşımı yapan kullanıcı, daha sonra yaptığı yeni bir açıklamayla bu hikâyenin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Paylaşımdaki çiçekçi kızın gerçek bir kişi olmadığını belirten kullanıcı, görüntünün yapay zekâyla oluşturulduğunu açıkladı.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hepinizi kandırdım. Öncelikle özür dileyerek başlamak istiyorum. Dün paylaştığım çiçekçi kız bir AI’dı. Kaşı, gözü, dudağı, saçı… Hatta yüzündeki 'kusur' hissine kadar her detayı tek tek bilinçli olarak ben tasarladım. Çünkü amaç güzel yapmak değil, gerçek hissettirmekti."

        Kadıköy'de dev dalgaların çarptığı 3 yüzücü kayalıklara düştü; bacakları kırıldı

        Kadıköy Caddebostan Sahili'nde 4 Mart'ta denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralanan yüzücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. (DHA)

        #Yapay Zeka
