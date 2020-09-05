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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Engin Öztürk, önceki akşam iş insanı olan yakın dostu Önder Öztarhan ile Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen ikiliden Öztürk, alkol kullandığı için evine kendi aracıyla gitmedi.

Aracını valeye bırakan Engin Öztürk'ü evine Önder Öztarhan bıraktı. Bebek'ten ayrılırken çiçekçilerin yoğun ilgisiyle karşılayan ikili, zor anlar yaşadı. Çiçekçilerin aracının önünü kesmesiyle şoke olan Öztarhan, zorlansa da Bebek'ten ayrılmayı başardı.