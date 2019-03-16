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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, erkek arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığını belirten Yalın’a çevrede bulunan çiçekçilerin ısrarla “Yalın abi seninle bir yemek yiyelim, bizide gör” gibi tekliflerde bulunmaları üzerine çareyi arabasına binmekte buldu.