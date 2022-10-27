Ünlü yönetmen Berkun Oya'nın yazıp yönettiği ve Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit gibi oyuncuların yer aldığı Cici filmi, Netflix'te görücüye çıktı. İşte, yılın en iyi filmlerinden biri olan gösterilen Cici filmi ile ilgili ayrıntılar...