        Cide'de heyelanda 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada

        Cide'de heyelanda 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada

        Kastamonu Cide'de heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı ev çöktü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 03:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 03:21
        Olay, Cide ilçesine bağlı Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi.

        Kentte etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla birlikte birçok noktada heyelan meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Altıntaş'a ait 2 katlı ev, heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Boşaltılan bina bir süre sonra tamamen çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla...
        #kastamonu
        #haberler
        #Cide
