Aksaray'da yaklaşık 15 çiftçi sabah erken saatlerde pancar sırasını bırakarak 12 traktörle şehre indi. Günlük pancar alım kotasına tepki göstermek isteyen çiftçiler pancarlarının alınmadığını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

Valilik binası önüne traktörlerini park eden çiftçiler, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda seslerini duyurmaya çalıştı. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis, çiftçileri ikna ederek traktörleri şehir merkezinden çıkardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ