Çiftçilere kuraklık riskine karşı öneri

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, küresel iklim değişikliğiyle birlikte tarımın yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Kuraklığın tarımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Başer, "Gerek kışlık gerek yazlık bitkilerde ekimin erkene çekilmesini istiyoruz" dedi.

Kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi için tohumların toprakla erken buluşturulmasının önemine işaret eden Başer, "Ayçiçeğinin önemli kısmı Trakya'da ekildi. Mısırın ekimleri başladı. Çiftçi artık bu tekniklere alışacak. Bu tip erken ekimlerin tabii ki küçük riskleri var ama elimizde daha büyük risk olan kuraklığı önlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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ÇİFTÇİLERİN EN BÜYÜK HATASI...

Başer, çiftçilerin son zamanlarda en büyük hatasının tahıl ekilen alana yeniden tahıl ekmeleri olduğuna dikkati çekti.

Buğday eken bir çiftçinin gelecek yıl tarlasına arpa ekmemesi uyarısında bulunan Başer, "Geçen yıl arpalar iyi verim verince buğday, arkasına arpa, arpa arkasına buğday ekme artmaya başladı. Bu hiç güzel bir şey değil. Bu nedenle Trakya'da özellikle hiç görmediğimiz zararlılar başladı." bilgisini paylaştı.