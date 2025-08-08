Habertürk
        Çiftçilere tarımsal destek ödemesi yapıldı! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

        Çiftçilere tarımsal destek ödemesi yapıldı! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

        Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında çiftçilere 89 milyar 728 milyon liralık destek ödemesi yapıldığı duyurdu. Bu dönemdeki ödemelerin yüzde 77,6'sı bitkisel üretim, yüzde 18,7'si hayvansal üretim, yüzde 2,8'i kırsal kalkınma, yüzde 0,6'sı AR-GE ve yüzde 0,3'ü su ürünleri üretimi desteği olarak kayıtlara geçti. Peki Çiftçilere tarımsal destek ödeme sorgulaması nasıl yapılır?

        Giriş: 08.08.2025 - 13:40 Güncelleme: 08.08.2025 - 13:40
        Tarımsal destek ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleşiyor. Çiftçiler, hangi destek kaleminden ödeme alacaklarını e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında çiftçilere 89 milyar 728 milyon liralık destek ödemesi yaptı.

        2

        YILIN İLK 6 AYINDA ÇİFTÇİLERE 89,7 MİLYAR LİRALIK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI

        Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında çiftçilere 89 milyar 728 milyon liralık destek ödemesi yaptı.

        AA muhabirinin Bakanlığın istatistik bülteninden yaptığı derlemeye göre, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor. Bakanlık, bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi başlıklarında üreticileri destekliyor.

        Bu kapsamda, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı tarımsal desteklerden bu yıl 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Bu yıl için tarımsal destek bütçesi 135 milyar lira olarak belirlenirken, çiftçilere ilk 6 ayda 89 milyar 728 milyon lira ödeme yapıldı.

        Bu dönemdeki ödemelerin yüzde 77,6'sı bitkisel üretim, yüzde 18,7'si hayvansal üretim, yüzde 2,8'i kırsal kalkınma, yüzde 0,6'sı AR-GE ve yüzde 0,3'ü su ürünleri üretimi desteği olarak kayıtlara geçti.

        Bitkisel üretim için 69 milyar 665 milyon lira, hayvansal üretim için 16 milyar 822 milyon lira, kırsal kalkınma için 2 milyar 472 milyon lira, tarımsal AR-GE için 530 milyon lira, su ürünleri üretimi için de 239 milyon lira tutarında destek verildi.

        Desteklerin ayrıntılarına bakıldığında, hububat-baklagil ve dane mısır için 27 milyar 610 milyon lira, büyükbaş hayvancılık (buzağı) için 5 milyar 910 milyon lira ve kırsal kalkınma yatırımları için de yaklaşık 1 milyar 469 milyon lira ödendi.

        İkinci çeyrekte yapılan destek ödemeleri

        Yılın ikinci çeyreğini kapsayan nisan-haziran döneminde, bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla mazot ve gübre, yağlı tohumlu bitkiler, hububat-baklagil ve dane mısır, bitkisel ürün sigortası, yaş çay ve çay budama tazminatı ödemesi yapıldı.

        Hayvansal üretimin desteklenmesi için de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık (kuzu-oğlak), çiğ süt ve yem bitkileri üretimi için ödeme gerçekleştirildi.

        Su ürünleri üretimi kapsamında, küçük ölçekli balıkçılık, tarımsal AR-GE destekleme kapsamında hayvan gen kaynakları, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında ise IPARD ulusal eş finansman ve kırsal kalkınma yatırımları destekleme ödemesi yapıldı.

        Bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere, mazot ve gübre için 21 milyar 168 milyon lira, yağlı tohumlu bitkiler için 5 milyar 650 milyon lira ve hububat-baklagil ve dane mısır için 5 milyar 96 milyon lira ödendi.

        3

        Hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılık desteği 5 milyar 910 milyon lira, küçükbaş hayvancılık desteği 3 milyar 888 milyon lira olarak ödenirken, su ürünleri üretimi kapsamında küçük ölçekli balıkçılık için 131 milyon lira destek verildi.

        AR-GE destekleri çerçevesinde hayvan gen kaynakları için 38 milyon lira, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında IPARD ulusal eş finansmanı için 700 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 585 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirildi.

