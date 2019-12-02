İHA

İzmir'de, sevgilisi Nursel Doğan ve sevgilisinin arkadaşı trans birey Deniz’i öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan Haydar Sırça, ikinci kez çıktığı mahkemede tahliye oldu.

İzmir'de, 8 Ağustos 2018 tarihinde kaybolan Nursel Doğan ve Doğan'ın arkadaşı Deniz takma isimli trans birey Emre Duran (28),iddiaya göre son olarak Nursel Doğan'ın sevgilisi Haydar Sırça'nın (57) Dikili ilçesindeki evinde görüldükten sonra kayboldu. Nursel Doğan'ın annesinin önce polise kayıp başvurusunda bulunup, daha bir televizyon programına çıkarak 5 aydır bulunmayan kızı için başvurması sonrası, günlerce Nursel Doğan'ın ve arkadaşının cinayete kurban gittiği konuşuldu. Şüpheli Haydar Sırça, iddiaları reddederek kimseyi öldürmediğini, o gün her ikisinin de habersiz evden ayrılıp gittiğini söyledi. Daha sonra Haydar Sırça, bir numaralı şüpheli olarak, 17 Aralık 2018'de 2 kişinin cinayetinden tutuklandı.

CESETLER BULUNAMADI

2 kişiyi öldürüp gömdüğü ileri sürülen Haydar Sırça'nın Dikili ilçesindeki çiftlik evindeki bahçede, polis ekipleri cesetleri arama çalışması yaptı. Hem eğitimli köpeklerle hem de iş makineleriyle kazılarak yapılan aramalarda, herhangi bir ceset bulunamadı. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktullerin son sinyal bilgilerinin şüpheliye ait sinyal bilgisi ile aynı tarih ve saatlerde aynı yerlerde bulunması ve sonrasında kaybolması, şüpheli Haydar Sırça'nın çelişkili ifadeleri, şüphelinin cesetleri yok ettiği, her ne kadar cesetler bulunamasa da şüphelinin cinayetleri işlediği gerekçesi ile 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı. Bergama Ağır Ceza Mahkemesi davayı kabul etti.

'BİRDEN FAZLA SEVGİLİSİ ARAŞTIRILMADI'

Sevgilisi Nursel Doğan ve sevgilisinin arkadaşını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Haydar Sırça, geçtiğimiz günlerde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bergama Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Haydar Sırça üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Haydar Sırça’nın avukatı Mehmet Onat Vural savunmasında, savcılık makamının soruşturmada eksik araştırmalar yaptığını, kayıp Nursel Doğan'ın müvekkili Haydar Sırça haricinde birden fazla sevgilisinin olduğunu, bu kişilere ilişkin hiçbir araştırma yapılmadığını söyledi.

MEMURLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Soruşturmada görevli polis memurlarının olayın basına yansımış olmasından dolayı hukuka aykırı delil elde ederek mevcut soruşturmayı tamamladığını dile getiren avukat Onat, bu hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılması gerektiği ve görevli memurlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

'CESET YOKSA, CİNAYET DE YOKTUR'

"Ceset yoksa, cinayet de yoktur" mantığının kavranması gerektiğini ifade eden avukat Mehmet Vural Onat, Yargıtay'ın bu konuda görüşünün net olduğunu, dava açılıp detaylı araştırmadan karar verilmeyeceğini belirterek, dosyada bulunan eksikliklerin tamamlandırılmasını talep etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Müvekkili Sırça'nın haksız, hukuka aykırı tutuklandığını belirten avukat Onat, sanığın tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Haydar Sırça'nın suç vasfının değişme ihtimalinin olduğu, delillerin toplanmış oluşu, sanığın delil karartma şüphesinin olmayışı, uzun süredir tutuklu bulunması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.