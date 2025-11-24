Van'da dün gece saatlerinde Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde çıkan silahlı kavgada vurulan otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetmişti. Olayın ardından avukat B.K. ile ağabeyi S.K, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Çifte cinayette avukat tutuklandı!
Van'da otel sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler'in öldürüldüğü silahlı kavgada cinayetleri işleyen avukat B.K. tutuklandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan avukat tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre Bahçıvan Mahallesi'ndeki otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler'in hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından avukat B.K. ile ağabeyi S.K. gözaltına alındı.Nihat Özeler
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan avukat B.K, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan B.K, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Gözaltındaki diğer zanlı S.K. hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.Abdulkerim Özeler
Fotoğraflar: İHA