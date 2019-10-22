Aylar süren takip...

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay 6 Haziran gece 02.45 sıralarında Eyüpsultan'da bir evde gerçekleşti. Ev sahibi Sefer Dinç, kapı önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, o sırada evde bulunan Ali Şimşek’i de öldürdü.

KURŞUNLAR TEK SİLAHTAN ÇIKTI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Her hangi bir görgü tanığı veya delil bulunmayan olayla ilgili katilin izler aranmaya başlandı. İlk incelemelere göre Sefer Dinç ve Ali Şimşek, aynı silahtan çıkan kurşunla öldürülmüştü. Bu da olayda tek silahın kullanıldığını gösteriyordu. Öldürülen maktullerin profilleri çıkarıldı ve ilişkileri mercek altına alındı.

AYLARCA SÜREN TAKİP

Maktullerin uyuşturucudan suç kayıtları vardı. Ve elde edilen bilgilere göre, Sefer Dinç’in bölgede uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia ediliyordu. Bu bilgiler polisi, şüpheliye ulaştırdı. Aylar süren çalışmanın ardından, katil zanlısının 19 yaşındaki Zeynel Y. olduğu belirlendi. Katili Ali B.(27) ile Mehmet Ç. (25) azmettirmişti.

UYUŞTURUCUNUN RANT HESAPLAŞMASI

Tüm delilleri toplayan cinayet Masası ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda katil zanlısı ve olayın azmettirici olduğu iddia edilen şüpheliler yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmada, cinayetin bir uyuşturucu rantı hesaplaşması yüzünden işlendiği bilgisine ulaşıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler adliyeye gönderildi.