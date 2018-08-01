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Çiğ süt fiyatları üreticiyi sevindirdi

Ulusal Süt Konseyince çiğ sütün litre fiyatının 1,53 liradan 1,70 liraya çıkarılması, üreticiyi sevindirdi. 15 Ağustos'tan itibaren uygulamaya başlanacağı bildirilen zamlı fiyat, 1 Şubat'tan bu yana uygulanan 1,53 liralık fiyatın artık maliyetleri karşılamadığından yakınan üreticilerin yüzünü güldürdü

01.08.2018 - 12:52 | Güncelleme: AA

Günlük yaklaşık 300 ton sütün üretildiği Bigadiç ile 180 ton üretim yapılan Manyas'taki üreticiler de litre fiyatındaki artıştan memnuniyet duyuyor. Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, AA muhabirine, belirlenen çiğ süt fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Karakaş, ayrıca süt soğutma bedelinin aylık 12 kuruşa yükseldiğini ve üç aylık dönemler halinde ödenen süt teşvik desteğinin de devam edeceğini belirterek, "Üretici temsilcileri olarak en büyük kazanımımız, yem-süt paritesini baz alarak fiyat oluşmuştur. Bu parite bundan sonraki çiğ süt fiyatlarının açıklanmasında da baz olarak alınacaktır." diye konuştu.

Tarım ve Oman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yemdeki fiyat artışının mercek altına alındığının açıklanmasının önemine değinen Karakaş, şunları kaydetti:

"Bundan sonra sanayici ile süt üretici birlikleri arasında sözleşmeler taahhüt altına alınarak ciddiyet kazanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımız mevsimsel-dönemsel süt arz talebini önceden görerek müdahale edeceğini belirtmiştir. Devlet görevini yapmıştır, biz de süt üreticileri olarak Ulusal Süt Konseyinin talebi olan 3,6 yağ oranını koruyarak hijyen süt üretimine azami gayret göstereceğiz. Bu arada konsey toplantısında süt sanayicilerinin süt paralarını geç ödemeleri ve yem baskılarını da dile getirdik."

"MEMNUNİYET YARATTI"

Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer de çiğ süt litre fiyatının 1,70 lira olarak belirlendiğini ancak soğutma ve toplama bedeli olarak 10 kuruş daha eklendiğinde fiyatın 1,80 lirayı bulacağını belirtti.

Değer, üreticilerin çiğ süt/yem paritesini, 1 litre süt/1,3 kilogram yem şeklinde hesapladıklarını kaydederek, "Bu yeni fiyatın oluşumuyla birlikte üreticilerimiz yem ve süt paritesini yakalamış oldu. Bu yeni fiyat üreticilerimizde memnuniyet yarattı. Bu fiyatın oluşumuna sağlayan yetkililere üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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