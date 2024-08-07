Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?

Çiğ süt piyasasına yönelik başlatılan incelemenin ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, süt birliklerinin temsilcileri, üretici sanayiciler ve market yöneticileri ile “süt sektör değerlendirme” toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda süreç değerlendirilip, çiğ süt, süt ve süt ürünleri piyasasının mevcut durumuna yönelik bazı kararlar alındı.

ÇİĞ SÜTÜN İÇERİK VE KALİTESİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda çiğ sütün içerik ve kalitesinden taviz verilmeyecek. Çiğ süt sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediği yakından takip edilecek. Tereyağı ve krema ithalatı durdurulacak. Ulusal Süt Konseyi referans fiyatı çerçevesinde tanımı yapılan (%3,6 yağ, % 3,2 protein) çiğ sütün içerik ve kalitesinden taviz verilmeyecek. Bu değerlerin üzerindeki içerikler artı fiyatlanacak, altındaki değerlerde kesinti yapılacak. Her 3 ayda bir ulusal süt konseyi toplanarak piyasa değerlendirmesi ve maliyet analizi yapacak.