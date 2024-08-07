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        Haberler Gündem Politika Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı? | Son dakika haberleri

        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?

        Çiğ süt piyasına yönelik başlatılan incelemenin ardından bazı yeni kararlar alındı. Alınan yeni kararlar neler?

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07.08.2024 - 19:33 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:33
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        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
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        Çiğ süt piyasasına yönelik başlatılan incelemenin ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, süt birliklerinin temsilcileri, üretici sanayiciler ve market yöneticileri ile “süt sektör değerlendirme” toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda süreç değerlendirilip, çiğ süt, süt ve süt ürünleri piyasasının mevcut durumuna yönelik bazı kararlar alındı.

        ÇİĞ SÜTÜN İÇERİK VE KALİTESİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK

        Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda çiğ sütün içerik ve kalitesinden taviz verilmeyecek. Çiğ süt sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediği yakından takip edilecek. Tereyağı ve krema ithalatı durdurulacak. Ulusal Süt Konseyi referans fiyatı çerçevesinde tanımı yapılan (%3,6 yağ, % 3,2 protein) çiğ sütün içerik ve kalitesinden taviz verilmeyecek. Bu değerlerin üzerindeki içerikler artı fiyatlanacak, altındaki değerlerde kesinti yapılacak. Her 3 ayda bir ulusal süt konseyi toplanarak piyasa değerlendirmesi ve maliyet analizi yapacak.

        Çiğ süt regülasyonu bu yıl sonuna kadar uzatıldı. Regülasyona ihtiyaç duyulan her ilde ihtiyaç miktarınca kota verilecek. Çiğ süt karşılığı yem dayatması ile ilgili ticaret bakanlığı da gerekli incelemeleri başlattı. Mevzuata aykırı olan uygulamalar ilgili gerekli yaptırımlar uygulanacak. Geriye dönük çiğ fiyat uygulaması ile ödemelerin geciktirmesine yönelik faturaların incelenmesi amacıyla ticaret bakanlığı müfettişleri görevlendirildi, inceleme başlatıldı.

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