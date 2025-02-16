Çığın düşüş anı kask kamerasında!

Palandöken Dağı'ndaki çığın ilk anı, yasaklı bölge olan pist dışında kayak yapan İranlı kayakçının kask kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, İranlı kayakçının önünde 3 kişiyle dağdan indiği görülüyor.

Slalom yaparak ve şarkı söyleyerek yasaklı bölgeden inen kayakçının, yukarıdakilerin seslenmelerini takiben hemen arkasından gelen çığla bir süre sürüklendiği görülüyor.

Kayakçının, telesiyejden kendisine seslenenlere İngilizce "Ben iyiyim" dediği ve akıntı durduktan sonra "Elhamdülillah, elhamdülillah" dediği duyuluyor.

İl Jandarma Komutanlığınca, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren 4 kişiye, Valiliğin "Palandöken Kayak Merkez'inde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler" konusundaki genel emri kapsamında toplam 11 bin 812 lira ceza kesilmişti.