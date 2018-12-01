Görüntüler şaşırtmıştı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir görüntüde, öğretmen olduğu belirtilen bir kadın trafik polislerce trafik cezası yazılırken attığı çığlıklar dikkat çekmişti. Görevli polis memuru tarafından bu görüntüler saniye saniye cep telefonu ile çekilmişti.

Daha sonra Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da, çığlık atan kişiye 1 Kasım günü Balat’ta yapılan uygulamada sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, cep telefonu kullanmak ve aracın muayene tarihinin geçtiği için cezai işlem yapıldığı açıklandı.

O VİDEO İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, açıklamanın ardından ceza yazılan kişinin bir üniversitede öğretim görevlisi Özlem Atan T. olduğu ortaya çıktı. Görevli polis memuru tarafından çekilen görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine emniyet müdürlüğünce müfettiş görevlendirildi.

POLİSLERİN İFADESİ ALINACAK

Başlatılan idari soruşturmada, çekilen görüntünün kimler tarafından ve nasıl sosyal medyada verildiği araştırılacak. Görev yapan polis memurların tek tek ifadeleri alınacak.

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