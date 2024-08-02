Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar

Mekandan çıkmaya çalışan 3 genç kızın önü iddialara göre işletme sahibi Veysi T. tarafından kesilerek "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" dedi.

Bu sırada Yaren T. adlı genç kız diğer görevli Mehmet D. tarafından itildi. Genç kız kendisini çenesinden tutarak itmeye çalışan Mehmet D.'den kurtulmak için tokat attı.

Bu tokattan sonra arbede çıktı. Mehmet D., Yaren T.'nin saçlarından tutup çekerek diziyle yüzüne vurdu. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.