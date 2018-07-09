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Cildin temizlenmesine yardımcı oluyor. Tıkanmış nefes almakta olan ciltlerde arınmayı sağlıyor. Her gün yüzünüzü bir pauk yardımıyla gül suyuyla temizleyerek olduğundan daha temiz ve yumuşak bir cilde sahip olabilirsiniz.