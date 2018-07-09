ZEYTİNYAĞI
Cildi nemlendirmeye yardımcı en iyi kaynaklardan biri olan zeytinyağı, özellikle kuru ciltlerin yumuşamasında büyük katkı sağlıyor. Cildi besleyen, yağ asitleri açısından zengin zeytinyağı, tam anlamıyla E vitamini deposu. E vitamini cildin yaşlanmasından sorumlu serbest radikallere karşı savaşarak cilt yapısını iyileştirmeye yardımcı oluyor.
Zeytinyağını gündelik yaşantınızda salata gibi yiyeceklerle tüketebileceğiniz gibi cildinize uyguladığınız nem maskelerine de dahil edebilirsiniz. Sadece saf zeytinyağını cildinize uygulamak isterseniz, kallanacağınız kadarını hafif ateşte ısıtarak ılık haldeyken direkt temizlenmiş cildinize sürebilirsiniz.
GÜL SUYU
Formsante dergisinde yer alan yazıya göre saf ve katkısız gül suyu, en popüler doğal nemlendiricilerden biri. Özellikle gülden gelen hoş kokusuyla, sıkça kullanılanlar arasında. Her cilt tipine uygulanabilecek gül suyu, cildi yatıştırıcı özelliklere sahip. Hassas ciltlerde oluşan kızarıklıkları gideriyor.
Cildin temizlenmesine yardımcı oluyor. Tıkanmış nefes almakta olan ciltlerde arınmayı sağlıyor. Her gün yüzünüzü bir pauk yardımıyla gül suyuyla temizleyerek olduğundan daha temiz ve yumuşak bir cilde sahip olabilirsiniz.
BAL
Cilt maskelerinin baştacı bal! Neredeyse cilde iyi gelecek her maskenin içeriğinde karşılaştığımız bal, vitamin ve minerallerden oluşan zengin yapısıyla dikkat çekiyor. Nemlendirici özelliğinin yanı sıra, ciltteki kuruluğu gidermesi, lekeleri azaltması ve akne oluşumuna karşı gelmesiyle de biliniyor.
Doğal antibiyotikli yapısıyla da cildi iyileştirici etkiye sahip. Özellikle ufak kesik ya da yaralanmalara sürüldüğünde mikrop öldürücü görevi görerek enfeksiyon riskini azaltıyor.
YOĞURT
B2, B12, B5 vitaminleriyle kalsiyum ve laktik asit konusunda iddialı olan yoğurdun antibakteriyel özelliği var. Aynı zamanda ciltteki tahrişi onararak gözenekleri yenileyip temizliyor.
Akne belirtilerini hafifletmeye yardımcı oluyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller hücre yenilenmesi için gerekli ortamı sağlıyor. Cildi pürüzsüzleştirip aydınlatıyor.
KİVİ
Yüksek miktarda A, C, D ve E vitaminine sahip kivi, kolajen üretimini artıran meyvelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Cildi yalnızca sıkılaştırmakla kalmayan C vitamini, hasarlı hücrelerin de onarılmasını sağlıyor.
Cildin kurumasını önleyerek, her daim nemli kalmasını sağlayarak, antioksidan etkisiyle cildin elastikiyetini artırıyor ve sıkılaşması için gerekli ortamı sağlıyor.
AVOKADO
Kendinize güzel bir avokadolu salata hazırlayacaksanız, ya da ara öğün olarak avokadoyu tek yiyecekseniz... Nasıl olduğu fark etmez, yeter ki soyduğunuz avokadoyu hemen çöpe atmayın. İlk önce kabukların iç kısımlarını ellerinizle sürterek ovuşturun.
Hemen yumuşadığını fark edeceksiniz. Çünkü avokado; anti-aging, E, A, K vitaminiyle potasyon, fosfor, demir, ve folik asitten oluşan zengin yapısıyla, cildin iyileşmesi için elinden geleni yapıyor. Omega-3 yağ asidiyle hasarlı ve yararlı dokuların onarılmasına yardımcı oluyor.
SALATALIK
Ciltteki nem oranını dengelemekle görevli olan salatalığın yüzde 60'a yakın kısmı sudan oluşuyor. Cildi pürüzsüz ve yumuşak hale getirmeye yardımcı olan bu sebzenin minik kırışıklıkları da iyileştirdiği biliniyor.
Salatalık ciltteki bağ dokuyu güçlendiriyor ve diri hale getiriyor. Göz kapağına konulan salatalık dilimleri, şişkinlikleri gidererek daha diri bir ifade kazandırıyor.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
İçerisinde bulunan yağ asitleriyle, cildi nemlendirirken aynı anda lekelerin oluşmasına engel oluyor. Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği Hindistan cevizi yağı, antioksidan özelliğiyle de zarar görmüş cildi iyileştirebiliyor.
K, E vitamini ve laurik asitle cildi yumuşatabiliyor. Yüksek yağ asidi içeriğiyle iltihaplanmaya karşı geliyor ve cildin canlanmasına yardımcı oluyor.
ALOE VERA
Doğallık ve anında uygulanabilirlik konusunda ideal bir alternatf arıyorsanız çözüm aloe verada. Evinizde, bahçenizde kolayca bakabileceğiniz aloe vera, huzur veren görüntüsünün yanı sıra cilde iyi gelen etkilere sahip.
E ve A vitaminlerinden bir hayli zengin olan aloe vera, cildi yumuşatıyor. Cilt üzerinde sık sık görülen pullanmayı önlüyor.
KARPUZ
Yüzde 90'ı sudan oluşan karpuz, bu özelliğiyle gerekli nemlendirici etkiyi alabilmemiz açısından ilk şartı sağlamış oluyor.
Karpuz suyu cilde tek başına uygulandığında cilt lekelerini gidermeye ve leke olşumunu önlemeye yardımcı oluyor.
NEMLENDİRİCİ DOĞAL MASKELER
YULAF MASKESİ
3-4 adet çilek
2 yemek kaşığı yulaf
1 yumurta sarısı
1/4 çay bardağı zeytinyağı
Tüm malzemeleri iyice karıştırıp püre haline gelince temizlenmiş cildinize uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla cildinizi temizleyin.
BADEM YAĞI MASKESİ
Yarım avokado
5 damla badem yapı
1 adet E vitamini kapsülü
Tüm malzemeleri iyice karıştırıp püre haline gelince temizlenmiş cildinize uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla cildinizi yıkayın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.