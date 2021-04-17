SAĞLIKLI BESLENİN

Cilt ve vücut sağlığımız için doğru beslenme son derece önemlidir. Vitamin ve mineralden zengin, katkı maddesi içermeyen, yeterli protein içerikli beslenme genel sağlığımız için çok önemlidir. Bunlar herkes için geçerli önerilerdir. Bazı cilt hastalıklarında özel beslenme programı uygulanır. Akneli ciltlerde aşırı karbonhidratlı gıdalar, çikolata, aşırı süt ürünleri tüketimi hastalığı alevlendirir. Gül hastalığı olanlarda ise baharat, kahve, alkol tüketimi hastalığı tetikler. Bunun yanı sıra sıcak buharlı banyo ve güneş ışınları da hastalığı olumsuz etkiler. Bu iki hastalıkta da stres tetikleyici faktördür.