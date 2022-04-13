Çileğin şaşırtan faydaları 0:00 / 0:00

Çilek yerde yetişen bir yaz meyvesidir. K, C ve B vitaminleri açısından zengin olan çileğin mide ve karaciğer gibi organların sağlığı üzerinde de iyi etkileri bulunmaktadır. Çileğin faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da yazın sıkça dile getirilmektedir. Uzman görüşleri ile de desteklenen çilek meyvesinin faydaları ve daha fazlasını sizler için bir araya getirdik.

Çileğin Faydaları

Çilek kanı temizlemeye yardımcı olur.

Çileğin insanlar üzerinde sakinleştirici etkisi vardır. Stresin azalmasında yardımcı olur.

Diş eti sağlığı için faydalıdır. Diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunun azalmasına yardımcı olur.

Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Romatizma hastalıklarına iyi gelir.

Çilek çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Tüketimi ile bağışıklık sistemi kuvvetlenir.

Sindirim sisteminin düzene girmesine ve daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Bağırsaklarda meydana gelen kurtların dökülmesinde etkilidir.

Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler vardır. Cildi nemlendirerek temizlemeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü bir yapıya sahiptir.

Çileğin Zararları

Çilek alerjen bir meyvedir. Bu yüzden çileğe alerjisi olan kişiler tarafından tüketiminden kesinlikle uzak durulmalıdır. Aksi halde istenmeyen yan etkiler meydana gelebilir.

Fazla çilek tüketimi midede yanmaya ve şişkinliğe yol açabilir. Özellikle ülser ve gastrit gibi hastalıkları olan kişiler tarafından çilek tüketimi yapılmamalıdır.

Çileğin fazla tüketimi karın ağrısına da yol açabilir. Bu yüzden bu sağlıklı ve lezzetli meyvesi aşırı miktarda tüketmemelisiniz.

Hamilelikte Çilek Yemek Faydalı Mı?

Çilek tüketimi sağlık için pek çok olumlu faydayı içinde barındırmaktadır. Çileğin içerisinde potasyum, lif, yağ, sodyum, protein, kalsiyum, C ve A vitaminlerini barındırır. Bunun yanı sıra demir içeriği de vardır.

Bu da hem hamile kadın hem de karnındaki bebek için çok faydalıdır. Ancak hamile kadın çilek tüketmeden önce doktoruna başvurabilir. Hamilelik döneminde çilek alerjen etkilere yol açabilir. Bu yüzden danışmadan tüketimden uzak durulmalıdır.

Okul Öncesi Çocuklara Çilek Verilir Mi?

Çilek meyvesi C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Bu yüzden çocuklarda da tüketimi önemlidir. Ancak çocuklarda çilek tüketimi için 1 yaş ve üzerinin beklenmesi önerilir. Bunun nedeni de alerjen ihtimalinin yüksek olmasıdır.

Çilek Çok Yenirse Ne Olur?

Çilek de her doğal besin gibi fazla tüketimde vücutta istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Eğer çilek tüketimi fazla gerçekleşir ise midede yanma, şişkinlik ve karın ağrısı meydana gelir.

Çileğin İçinde Hangi Vitaminler Var?

Yaz meyvesi olan meyvenin sağlığa olan faydaları merak edildiği gibi içeriğindeki vitamin ve mineraller de merak edilmektedir. Çilek kırmızı rengi, kokusu ve tadı ile lezzetinin yanı sıra vitamin zenginidir. Çileğin içeriğinde bulunan yüksek orandaki C vitamini bu meyvesi antioksidan deposu yapar. Bunun yanı sıra B1, B3, B6, B5 ve B2 gibi B grubu vitaminlerini de içerir. Çilek aynı zamanda K ve E vitaminleri açısından da zengindir. Bu vitaminler sayesinde çilek hem cilt hem de saç sağlığı için oldukça faydalıdır. Çileğin günümüzde de pek çok kozmetik ürünün de ve yüz maskesi içeriğinde kullanıldığı görülmektedir.