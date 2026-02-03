ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Çilek reçeli yapılışı genel olarak kolay kabul edilen tarifler arasında yer alır ve mutfakta ileri seviye deneyim gerektirmez. Malzeme sayısı azdır ve hazırlık süreci net adımlarla ilerler. En çok zaman alan aşama, çileklerin şekerle bekletilmesidir; bunun dışında pişirme süreci pratiktir. Pişirme sırasında ateş kontrolü ve kıvam takibi dikkat gerektirir ancak temel mutfak bilgisi olan kişiler için zorlayıcı değildir. Bu yönüyle çilek reçeli, evde rahatlıkla hazırlanabilen klasik ve pratik bir reçel çeşididir.

Çilek Reçeli Malzemeleri

1 kg taze çilek

800 gram toz şeker

Yarım limonun suyu

Çileklerin mevsiminde, diri ve çürüksüz olması reçelin tadını belirleyen en önemli unsurdur. Sapları temizlenir. Bol suyla nazikçe yıkanır. Süzgeçte bekletilerek fazla suyu tamamen akıtılır. Büyük çilekler ikiye ya da dörde bölünür, küçük olanlar bütün bırakılabilir. Bu işlem, pişme sırasında meyvelerin dengeli yumuşamasını sağlar. Hazırlanan çilekler geniş bir tencereye alınır. Üzerine toz şeker eşit biçimde serpilir. Tencerenin kapağı kapatılır ve çileklerin suyunu salması için en az 3–4 saat, tercihen bir gece bekletilir. Bu aşama, reçelin parlak renkli ve berrak kıvamlı olmasına yardımcı olur.

REKLAM Tencere orta ateşe alınır. Şeker tamamen eriyip çilekler kaynamaya başladığında yüzeyde oluşan köpükler alınır. Bu işlem, reçelin daha temiz görünmesini sağlar. Ateş kısılır ve reçel yaklaşık 30–40 dakika boyunca kaynatılır. Bu sırada ara ara karıştırma yapılır. Tahta kaşık tercih edilmesi önerilir. Reçelin kıvamını anlamak için bir çay kaşığı reçel, soğuk bir tabağa damlatılır. Akışı yavaşladıysa ve tabakta dağılmıyorsa kıvam tamamlanmış demektir. Fazla akışkan ise birkaç dakika daha kaynatılabilir. Pişmenin son 5 dakikasında limon suyu eklenir. Limon suyu, reçelin şekerlenmesini önler ve daha uzun süre dayanmasını sağlar. Bu aşamadan sonra kısa süre daha kaynatılır ve ocak kapatılır. Ocaktan alınan reçel, birkaç dakika dinlendirilir. Ardından sıcak hâlde temiz ve kuru cam kavanozlara doldurulur. Kapaklar sıkıca kapatılır ve kavanozlar ters çevrilerek soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir ortamda saklanır. Çilek reçeli, tatlı ve meyvemsi aroması sayesinde birçok yiyecekle kolayca uyum sağlar. Kahvaltı sofralarında en klasik eşlikçisi taze beyaz ekmek ya da kızarmış ekmektir; ekmeğin nötr tadı, reçelin aromasını ön plana çıkarır. Tereyağı ile birlikte tüketildiğinde tatlı ve tuzlu dengesi daha belirgin hâle gelir.

Peynir çeşitleriyle de sıkça tercih edilir; özellikle az tuzlu beyaz peynir ve labne, çilek reçelinin tadını bastırmadan uyum sağlar. Krep, pankek ve waffle gibi hamur işlerinin üzerinde kullanıldığında kahvaltı ya da ara öğün için zengin bir seçenek oluşturur. Yoğurtla karıştırıldığında hafif bir tatlı alternatifi sunar. Bunun yanı sıra kek ve kurabiye tariflerinde dolgu ya da üst süsleme olarak kullanıldığında tatlılara meyvemsi bir lezzet katar. Bu yönüyle çilek reçeli, hem klasik kahvaltılarda hem de farklı tariflerde çok yönlü bir eşlikçi olarak öne çıkar. REKLAM ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR? Çilek reçeli yapımında hem rengin canlı kalması hem de kıvamın doğru tutması için bazı önemli ayrıntılara dikkat edilmelidir. Öncelikle çileklerin mevsiminde, olgun ama çok yumuşamamış olması gerekir; aşırı olgun çilekler pişerken dağılır ve reçelin dokusunu bozar. Yıkama işlemi kısa tutulmalı, çilekler suda bekletilmemelidir çünkü fazla su reçelin sulanmasına neden olur. Şekerle bekletme aşaması atlanmamalı, çileklerin kendi suyunu salması sağlanmalıdır; bu yöntem reçelin daha parlak ve berrak olmasına yardımcı olur.