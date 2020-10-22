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Çilekli tart nasıl yapılır? Çilekli tart tarifi ve malzemeleri

TV8'in büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam çilekli tart da yapılıyor. Oldukça lezzetli bir yiyecek olan çilekli tartın leziz bir tarifi ve malzemelerini haberimizin içinde bulabilirsiniz...

Çilekli tart nasıl yapılır? Çilekli tart tarifi ve malzemeleri

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan çilekli tart hakkında bu akşam oldukça arama yapılıyor. Peki lezzetli bir çilekli tart nasıl yapılır? İşte tarifi...

ÇİLEKLİ TART TARİFİ

225 gr. Un

200 gr. margarin

1 yumurta

1 kahve kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı yogurt

2 çorba kaşığı toz şeker

1 limon kabuğu rendesi

ÇİLEKLİ TART HARCI

500–750 gr. çilek

1 bardak süt

1 paket krem şanti tozu

ÇİLEKLİ TART MALZEMELERİ

Elenmiş unun ortasını çukur hale getirin ve oda sıcaklığında margarin, yumurta, kabartma tozu, yoğurt, toz şeker ve limon kabuğu rendesi ile iyice yoğurun.

Hazırlanmış hamuru el yardımı ile margarinle yağlamış tart kalıbına yarım cm. kalınlığında ve kenarlardan taşacak şekilde yayın. Tart zemini çatal ile 6-7 yerinden delin ve üzerine kabarmaması için 20’ ye yakın nohut yayın. 180 derecelik fırında 30 dk. kadar fırınlayın. Hamur hafif kahverengi olduğu zaman pişmiş demektir. Pişmiş tart hamuru gevrek olur.

Çileklerin saplarını ayıkladıktan sonra yıkayın ve süzün. Genişçe bir kap içine krem şanti tozunu dökerek üzerine süt ile ettikten sonra el mikseri ile katılaşana kadar çırpın çırpılmış koyu haldeki şantiyi soğumuş haldeki tartın üzerine bir spatula yardımı ile kalınca sürün ve çilekleri bu şanti üzerine muntazam yerleştirin. Tartınızı dolapta dinlenmeye bırakın.

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