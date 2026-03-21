        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21 Mart 2026 Cumartesi: Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Mart 2026 Cumartesi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi heyecanı yaşandı. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen çekiliş kapsamında, 21 Mart 2026 Cumartesi akşamı kazandıran numaralar canlı yayında saat 21.30'da ilan edildi. Büyük ikramiye umut eden vatandaşlar ise sonuçları ve detayları yakından takip etmeyi sürdürüyor. İşte, 21 Mart 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı…

        Giriş: 21.03.2026 - 21:38 Güncelleme:
        21 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

        Çılgın Sayısal Loto çekilişi, haftanın belirli günlerinde olduğu gibi bugün de noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, açıklanan sonuçları yakından takip ederken kazandıran numaralar da merak konusu oldu. Şans oyununa ilgi duyan vatandaşlar için güncel çekiliş sonuçları ve detaylar araştırılmaya devam ediyor. İşte, 21 Mart 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına dair tüm bilgiler…

        21 MART 2026 CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

        Büyük ödül: 787 milyon 102 bin 532 TL

        6-13-26-47-67-71-89 (JOKER) - 38 (SÜPERSTAR)

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

