Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cillian Murphy hapishane filminin çekimlerinde görüntülendi

        Oscar'lı yıldız Cillian Murphy, adı açıklanmayan yeni filmini Atina'da çekiyor. Oyuncu, kavurucu sıcaktan etkilenmemek için şemsiye altına gizlenirken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 16:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneşten korundu

        'Oppenheimer'daki başrolüyle Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödülleri kazanan Cillian Murphy, şu sıra Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni filmini çekiyor. 'La La Land' filmiyle tanınan Damien Chazelle'nin yönettiği, henüz adı açıklanmayan bir hapishane draması filminin çekimlerinde görüntülendi.

        Çekimler Mart 2026 ortalarında başladı, Lenorman Caddesi'ndeki dönüştürülmüş bir tütün fabrikasında önemli sahneler çekildi.

        REKLAM

        'Peaky Blinders' dizisindeki Tommy Shelby rolüyle tanınan aktör, üstü çıplak bir şekilde yaptığı çekimlere ara verildiğinde, büyük siyah bir şemsiyenin altında kavurucu güneşten korunurken görüldü. Atina'da bugünlerde sıcaklık 24 derece civarında seyrediyor.

        Yoğun çekim temposuna ve sıcağa rağmen, Murphy'nin dinlenme anlarında ekip üyeleriyle sohbet edip güldüğü anlar objektiflere yansıdı.

        Çekimler mayıs ayına kadar Atina'da ve Korfu Adası'nda devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erzurumdaki tarihi Rus Kilisesi kütüphane olarak hizmet verecek

        Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan tarihi Rus Kilisesi, "Kültür Hazineleri Gençler ile Buluşuyor Projesi"yle modern bir halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. (AA)

        #cillian murphy
        #sinema
        #film
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"