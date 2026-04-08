Cillian Murphy hapishane filminin çekimlerinde görüntülendi

'Oppenheimer'daki başrolüyle Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödülleri kazanan Cillian Murphy, şu sıra Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni filmini çekiyor. 'La La Land' filmiyle tanınan Damien Chazelle'nin yönettiği, henüz adı açıklanmayan bir hapishane draması filminin çekimlerinde görüntülendi.

Çekimler Mart 2026 ortalarında başladı, Lenorman Caddesi'ndeki dönüştürülmüş bir tütün fabrikasında önemli sahneler çekildi.

'Peaky Blinders' dizisindeki Tommy Shelby rolüyle tanınan aktör, üstü çıplak bir şekilde yaptığı çekimlere ara verildiğinde, büyük siyah bir şemsiyenin altında kavurucu güneşten korunurken görüldü. Atina'da bugünlerde sıcaklık 24 derece civarında seyrediyor.

Yoğun çekim temposuna ve sıcağa rağmen, Murphy'nin dinlenme anlarında ekip üyeleriyle sohbet edip güldüğü anlar objektiflere yansıdı.

Çekimler mayıs ayına kadar Atina'da ve Korfu Adası'nda devam edecek.