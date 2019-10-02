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Cilt nemlendirici bitkisel yağlar ve kullanım şekilleri

Cilt bakımı için nemlendirme oldukça önemlidir. Bu uygulamayı doğal yağlar ile yapmak cildin kimyasal kullanmadan nem seviyesini arttırarak yumuşamasını sağlar. İşte nem kaynağı bitkisel yağlar ve kullanım şekilleri...

Cilt nemlendirici bitkisel yağlar ve kullanım şekilleri

Cilt nemlendirmek için kullanılan yağlar cildi derinlemesine nemlendirerek, yumuşamasını sağlamaktadır. Bu yüzden doğal yöntemler günümüzde daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.

Yan etkisi bulunmayan yağların sadece kullanım şekillerine dikkat ederek, rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Cildi Nemlendiren Bitkisel Yağlar

  1. Zeytinyağı;

Yıllardır cilt için mucizevi bakım yağı olarak kullanılmaktadır. Direk cilde uygulanabilen bu yağ derinlemesine nemlendirme sağlayarak, yumuşak ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlamaktadır.

  1. Avokado Yağı;

Avokado meyvesinde üretilen bu yağ yaşlanma karşıtıdır ve cildi nemlendirerek parlak ve canlı görünüm kazanmasına yardımcıdır.

  1. Badem Yağı;

Sadece birkaç damla kullanmanız bile cildinizi nemlendirmeye ve pürüzsüz bir hal almasını fayda sağlamaktadır.

  1. Susam Yağı;

Yoğun bir kokusu bulunan bu yağ antibakteriyel olmasından dolayı hem cildinizi mantar oluşumundan korumakta hem de nemlendirerek, içerdiği Omega 9 yağı sayesinde pürüzsüz bir hale getirmektedir.

  1. Jojoba Yağı;

Ciltte meydana gelen sivilce oluşumlarının düzelmesini sağlayarak cildi nemlendirmektedir.

  1. Çörek Otu Yağı;

Ciltteki çatlakların giderilmesini ve nem dengesinin korunmasını sağlamaktadır.

  1. Buğday Tohumu Yağı;

Bitkisel yağlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Cildin esnekliğini artırarak, genç görünmesine yardımcı olmaktadır. Cildi derinlemesine nemlendirmektedir.

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