Cilt yağlanmasına evde doğal çözümler ile maske yapımı

11 milyon fidan için başvuru yapıldı

Ciltte yağlanma meydana gelmesinin birçok sebebi olabilmektedir. Hormonların düzensiz çalışması, stres, düzensiz ve yağlı gıdaların tüketilmesi, uygulanan yanlış bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri yağlanma yapabilmektedir. Bu yüzden yağ bezelerinin dengesi bozularak, aşırı yağlanmaya ve ciltte sivilce, akne, siyah nokta oluşumuna neden olabilmektedir. Ciltteki aşırı yağlanmanın önüne bazı yağlanmayı önleyen ve yağ dengesini sağlayan maskelerle geçebilirsiniz.

Havuç maskesi tarifi

2 adet havucu öğüterek, suyunu çıkarın ve posasını ayırın. Elde ettiğiniz havuç suyu içine 1 yemek kaşığı havuç yağı ve 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı karıştırın. Karışımı ağzı kapalı kavanozda 1 gün buzdolabında bekletin. Sonraki gün beklettiğiniz karışım krem kıvamını almış olacaktır. Cildinize uygulayın ve 30 dakika bekletin. Ardından soğuk su ile durulayın. Kalan karışımı dolapta saklayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Düzenli uygulanması sonucu ciltte fazla yağlanma düzelerek, yağ dengesi sağlanmaktadır.

Papatya maskesi tarifi

3 bardak suyu ( su bardağı) kaynatın ve içine 1 çay bardağı kurutulmuş papatya ekleyerek, demleyin. Ardından süzerek, pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Buğday kepeği maskesi tarifi

2 tatlı kaşığı buğday kepeği ve 4 tatlı kaşığı suyu karıştırın. Cildinize pamuk yardımıyla uygulayın, 30 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Kadife çiçeği maskesi tarifi

1 tutam kadife çiçeği ve 1 bardak suyu karıştırın. Ardından cildinize uygulayarak, 20 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Limon maskesi tarifi

1 tatlı kaşığı bal ve limon suyunu karıştırın. Üzerine krem kıvamına gelene kadar süt ilave ediniz. Karışımı cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Maske içeriğinde bulunan limon suyu ve bal cildin yağını dengelemektedir. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.